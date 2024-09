Afrikától Bonchidáig - a nemzetközi rádiók után végre digitálisan is pörgethetjük a Qualitons új lemezét A tavaly december óta újra aktív The Qualitons tavasszal telt házas koncerten mutatta be negyedik albumát. A Club Eco Vol I. - The Trail szeptember 20-tól Spotify-on és minden más streaming platformon is meghallgatható. Az anyag kicsit visszanyúl a kezdetekhez, miközben egyedülálló módon honosítja meg az ún. “library zene” műfaját. A különleges egyvelegre több nemzetközi rádióállomás és playlist kurátorok is felfigyeltek. A csapat azonban nem nyugszik: a KEX zenekar után egy újabb legendás életművet dolgoznak fel egy különleges koncert keretein belül. A Club Eco Vol I. - The Trail több szempontból is fontos mérföldkő a zenekar életében. A visszatérés után, új felállásban tevékenykedő csapat alkotói közösségként tekint magára, és saját bevallásuk szerint hosszú idő után végre úgy érezték, hogy nyomás és kötöttségek nélkül tudnak közösen új dalokat írni. Teljesen szabadjára engedték tehát a fantáziájukat, és egy olyan lemezt tettek le az asztalra, amin úgy keverednek az egymástól első hallásra igencsak távol eső stílusok, hogy végül mégis egy konceptlemez rajzolódik ki. Felfedezhető rajta az oldschool hiphoptól kezdve a diszkón és az afrobeaten át a bűnüldöző sorozat-zenékig, de nyomokban erdélyi népzene is található rajta. A zenekar tagjai ugyanis nagyon sok és nagyon különböző stílusú zenét hallgatnak, ezeket pedig sajátos, egyedi hangzásvilágukkal foglalják keretbe. Mindezek mellett közös érdeklődésük és fő inspirációjuk a különböző korok (‘60-as, ‘70-es, ‘80-as évek) alkalmazott reklám- és filmzenéi voltak. Hock Ernő basszusgitáros így foglalja össze: “Nekem valahol az első Qualitons-lemez jut eszembe róla, csak elhaladtunk a korral, ahol a hangszerek és a stúdió technika fejlődése megbabonázta az embereket, így minket is magyarokat, és létrejött - többek között - egy library music érzéssel átitatott közép-kelet európai hungarobeat zene.” A tavaszi, telt házas lemezbemutató után a srácok tudatosan először csak vinilen, később a nemzetközi érdeklődésre való tekintettel Bandcampen is megjelentették az új lemezt, amelyre a külföldi média is felfigyelt. Kevin Cole, a seattle-i KEXP rádió zenei agya az új irány után talán még nagyobb rajongója lett a csapatnak, mint korábban, és több dalt is játszott tőlük műsorában. Az egyik legjobb angol DJ, Dom Servini is pörgette a “Te utad” című számot a Jazz Fm UK rádióban, felcsendültek a német Soundundvision csatornáján, és felkerültek a Bandcamp globális heti playlistjére is olyan előadók mellett, mint Sampha, Little Simz vagy Shigeto. A Club Eco Vol I. - The Trail hosszú várakozás után szeptember 20-tól pedig minden streaming felületen elérhető. A meglepetések sorának azonban ezzel még nincs vége: október 21-én a Müpába, a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretein belül készülnek egy különleges estével, ahol az éppen 100 éve született, minden idők legtermékenyebb hazai slágerszerzője, Szenes Iván életművét dolgozzák fel és öltöztetik új köntösbe. Megszámlálhatatlanul sok dal fűződik nevéhez, köztük olyan örökérvényű slágerek, mint a Kicsit szomorkás a hangulatom, Nehéz a boldogságtól búcsút venni, Kicsi, gyere velem rózsát szedni, vagy a Kislány a zongoránál. A Qualitons tehát nem egy egyszerű feladatra vállalkozott azzal, hogy feleleveníti Szenes Iván munkásságát, hiszen nem könnyű egységes képet alkotni egy olyan életműről, amely közel fél évszázadon át meghatározta az itthoni zenei életet. Ennek folyamatáról a következőképp mesélnek: “Szenes Iván szerteágazó karrierje és folyamatos megújulásra törekvése valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évszázad legtöbbet hallgatott magyar szövegírója lehessen. Jól feldolgozni, átdolgozni valamit mindig érdekes, tanulságos és persze szórakoztató dolog. Azon felül persze, hogy a folyamat mindig nagy kihívás elé állítja az embert. Ilyenkor sok dalt áthallgatunk a szerzőtől, ami egy jó alapviszonyt alakít ki a dalokkal, az életművel kapcsolatban - a személyes kapcsolatot kerestük ezzel a zenei anyaggal. Törekedtünk a dalok eredeti, ismert megoldásaitól eltérni, új köntösbe bújtatni azokat, új hangulatot kölcsönözni nekik – ám nem mindenáron. Van egy sajátos zenekari szűrőnk, ami ilyenkor bekapcsol, ez pedig kihat arra, hogy egy sokrétű dalcsokor kerekedjen ki a végén.” Ezen a különleges esten ráadásul Áron András, Barkóczi Noémi, cserihanna, Mehringer Marcell, Schoblocher Barbara és Vitáris Iván énekesekkel kiegészülve idéznek meg egy igazán különleges korszakot. Jegyek Foto: Kevin Campean [2024.09.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.26.]

