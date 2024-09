Vége a fesztiváloknak, de koncertekből és világsztárokból ezután sem lesz hiány

Bár a nyárnak és a fesztiválszezonnak vége, a klubokban – és arénákban - csak most indul újra az élet. Ősszel bőven lesz miből válogatnunk Budapesten: fellép Bryan Adams, a Sleep Token, Kygo, a KALEO, a Falling in Reverse, a Sum 41 búcsúkoncertjével érkezik a fővárosba, de lesznek nagy visszatérők is, mint a Guano Apes vagy az Our Last Night és olyanok is, akiket először láthatunk hazánkban, mint például a rapper Russt vagy a neves zaj-rock triót, a Metz-et. A Live Nation kínálatában idén még 40 koncert közül válogathatunk.

2024-ben igazán el vagyunk kényeztetve, ha koncertekről van szó, hiszen szinte egymásnak adták a kilincset az olyan világsztárok, mint Lenny Kravitz, a Depeche Mode, a Bring Me The Horizon, a Tool vagy éppen a Puskás Arénát háromszor is megtöltő Coldplay. És az év még bőven nem ért véget, hiszen ahogy elbúcsúzunk a nyártól és a fesztiváloktól, ismét megtelnek élettel a koncerttermek. Az ősz a Will Smith-szel is kollaboráló amerikai rapper, Russ koncertjével indul szeptember 13-án, de a hónapban fellép még az idei Eurovízión boszorkányos megjelenésével feltűnt Bambie Thug, a legjobb Fleetwood Mac emlékzenekarnak kikiáltott Rumours of Fleetwood Mac, az autós indie-rockot játszó Bulgarian Cartrader és az első önálló koncertjével hasító Ski Mask The Slump God is.

Október 14-én a legendás, 17 stúdióalbummal és 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő Bryan Adams lép fel az MVM Dome-ban. Ugyanitt tombolhatunk majd a rejtélyes Sleep Token első önálló budapesti koncertjére, merülhetünk alá Kygo páratlan zenei világába Sam Feldt és Klangkarussell társaságában és ugyanitt énekelhetjük majd közösen az izlandi KALEO slágereit, hónapokkal előre teltházas legutóbbi budapesti bulijuk után, most Payback turnéjukkal novemberben játszanak nálunk. A Sum 41 a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb pop-punk zenekara dupla lemezük megjelenésével egyetemben bejelentette, hogy befejezik a közös zenélést, teszik mindezt eddigi legnagyobb turnéjukkal, amely szerencsére Budapestre is elér, így a rajongók egy hatalmas buli keretében búcsúzhatnak el a Sum 41-tól a Budapest Arénában.

10 év után ismét Budapesten köszönthetjük az Our Last Night-ot, akik saját és YouTube-on híressé vált feldolgozásaikkal töltik meg a Barba Negrát, de ugyanitt láthatjuk majd a Brit Floydot is, akik P·U·L·S·E előadásukkal, az eddigi legnagyobb és leglátványosabb produkciójukkal idézik meg a Pink Floyd legendás utolsó, Division Bell turnéját. A két és fél órás műsor hű újraalkotása lesz a koncertkörútnak lenyűgöző lézer- és fényshow-val, az ikonikus kör alakú képernyővel, a felfújható figurákkal és kiegészítőkel. Szintén látványos show-t ígér a Starset innovatív vizuális rockcsapat, akik Immersion: The Final Chapter elnevezésű turnéjukkal érkeznek. Az ősszel még ugyanitt csíphetjük el a pillanatok alatt teltházassá váló Falling In Reverse-t, akik a Hollywood Undead társaságában lépnek fel, a mindig hatalmas bulit csapó Guano Apes-et és a 14 év után újra Budapesten játszó Faithless-t.

A keményebb zenék rajongóinak igazi kánaán lesz az ősz: érkezik az ausztrál metál zenekar, a Northlane, a sötét és agresszív zenéjéről híres GHØSTKID, a Tessaract társaságában lép fel az Unprocessed, új lemezével tér vissza a Health, ahogy Myles Kennedy és a Zebrahead is, a Helmet a Betty 30 éves jubileumi turnéját hozza el, a Terror pedig a hardcore vonalat képviseli majd. Sokak örömére először lép fel Magyarországon a kanadai zaj-rock trió, a METZ, akik új nagylemezüket mutatják be a Turbinában.

Hazai fronton először hallhatjuk élőben az Ivan & The Parazol új albumát, a Belle Époque-t október 25-én, az Akvárium Klubban, az F.O. System egyetlen idei koncertjére készül november 9-én, a Dürer Kertben, a Söndörgő pedig Gyezz című friss lemezét mutatja be november 15-én az Eiffel Műhelyházban.

Friss fellépőkből sem lesz hiány: pótolja elmaradt lemezbemutató koncertjét Call Me Karizma, először érkezik hozzánk a Gladiator című slágert is jegyző Jann, a poszt-punkban utazó IST IST, a rock and roll bulit ígérő Des Rocs, a svájci pop reménység, Joya Marleen, valamint az új lemezzel érkező October Drift és elcsíphetjük a Sisters of Mery előtt már bizonyított The Virginmarys első saját budapesti fellépését is. Ezentúl érkezik még a Faded-del ismerté váló producer, ZHU, az avantgárd basszusgitározás egyik legnagyobb alakja, a Grammy-díjas MonoNeon, szinti-pop dalaival táncoltat meg mindenkit a dán First Hate, új lemezét mutatja be a brit punk-rock színtér üde színfoltja, a Frank Carter & The Rattlesnakes, valamint a Frank Turner and The Sleeping Souls, Undefeated című 10. nagylemezével is Budapestre látogat.

A teljes koncertkínálat és jegyek elérhetők a www.livenation.hu oldalon.

Hallgasd meg mire jössz el ősszel!

[2024.09.06.]