Autós indie jó áron érdekel? - Bulgarian Cartrader először Budapesten A Bulgarian Cartrader Daniel Stoyanov bolgár énekes és producer, aki emögé a művésznév mögé rejti néhol ironikus, néhol nagyon is önéletrajzi ihletésű, motorolajtól és a Halley-üstököstől fűtött dalait. A fiatal dalszerző már több ismert előadó zenéjét szerezte, most pedig Bulgarian Cartrader név alatt összeszerelte minden szenvedélyét, gázt adott és most egyenesen száguld az ismertség felé. Hamarosan pedig mi is megismerhetjük, szeptember 29-én a Dürer Kertbe gurul be turnébuszával. A Bulgarian Cartrader a szófiai születésű Daniel Stoyanov énekes és producer beceneve. Mielőtt saját agyszüleményével kezdett volna foglalkozni, a horgászatért is rajongó férfi salsa táncosként, háttérénekesként és dalszerzőként dolgozott, olyan előadókkal, mint Solomun, a német rapper Casper és a stadionokat megtöltő reggae zenekar, a SEEED, de zenészként is láthattuk már a Malky-ban, amely már felvillantotta Daniel eszét és költői szívét. A hangok, dallamok és régi autók iránti szenvedélye, a mindig kéznél lévő, de három éve néma mobiltelefonja és az a vízió, hogy a világ minden nagy fesztiválján meglobogtathassa a bolgár zászlót vezérelte, hogy saját albumot szerezzen berlini stúdiójában. Miután pedig megszületett a debütáló albuma, a Motor Songs, kiéhezve a közönségre alig várja, hogy szétizzadhassa magát előttük Iván nagybátyjától kapott báránybőr kabátjában… Ha szeretnénk alaposabban is megismerni Daniel Stoyanov életét, érdemes meghallgatni Embrace című dalát. A nyolc és fél perces dalban elmeséli életét, ahogy a Halley-üstökös végig vonulásával az égbolton megszületett a bulgáriai Szófiában. Az üstökössel párhuzamosan azonban megjelenik egy „lassú golyó" is, amely egész életében végigkíséri a főhőst, míg egyszer csak utol nem éri… A Motor Songs mobiltelefonos jegyzetek, stúdióban töltött nappalok és éjszakák, rengeteg zsigeri érzés és emlék nyomán született. A Bulgarian Cartraderrel Daniel egy olyan személyiséget hozott létre, amely elsősorban örömöt okoz számára, de sok terápiás potenciállal is rendelkezik: „A BCT egy szerep, egy karakter, de teljesen az én személyiségemen alapul. Néhány dolog talán kicsit groteszk, hogy én magam is nyugodtabb lehessek. Minél inkább egy deformált valami - például valami macsó-szerűség - jön ki a karakterből, annál kevesebb ragad meg bennem belőle utána. Más projektekben eddig nem tudtam használni azt a humort, amivel szerethetővé tudom tenni a karaktert, de most éppen ez segít benne. Mint az önvédelem. Az út annyira nehéz és sziklás - ha nem nevetsz magadon, akkor összetörsz miatta -, így nem hat rád az út nehézsége." Az út Daniel Stoyanovot szülőhazájából, Bulgáriából Nyugat-Németországba vezette a 90-es években, de gyermekkorának első évei nyomot hagytak benne - és mind a mai napig meghatározzák művészi kifejezésmódját. Így aztán az autószerelem nem átverés, hanem igazi motorolaj, ami az ereiben csörgedezik, és az MTV által létrehozott zenei enciklopédia is hatalmas referenciát jelent számára, DNS-ének része. Az autók is visszatérő motívumokok az életében, ahogy gyerekként a szülei munkahelyén, egy benzinkúton figyelte a főnök autóját vagy éppen a faluja dombjáról leste őket. A volán mögött ülve pedig a filmszerű képek, az érzéki benyomások és hangulatok veszik át a szerepet és végül is, ezek az álmodozó, végső soron önéletrajzi ihletettségű dalok adják a Motor Songs velejét. Mindezt kellemes, indie dallamokat követve, átgurulva lejtőkön, elágazó utakon és ösvényeken. Most mi is beszállhatunk az anyósülésre Bulgarian Cartrader mellé első budapesti koncertjén, szeptember 29-én, a Dürer Kertben. [2024.08.28.]