A Zebrahead új dalaival rengeti meg az A38 Hajót A kaliforniai punkok öt hetente jelentetik meg új dalaikat, amely csúcspontja az I EP megjelenése lesz november 13-án, még pont időben, hogy már az összes dalát együtt fújhassuk velük november 26-án, az A38 Hajón. A Zebrahead 1996-os megalakulása óta szinte megállíthatatlan: legyen szó csúcsokról vagy hullámvölgyekről, a csapat mindent túlél, legyen szó kiadó- vagy éppen tagcseréről, ők mindig erősebben jönnek ki a helyzetből, mint valaha. Nálunk legutóbb tavaly jártak: először önálló bulival, majd a Simple Plan vendégeként is bizonyították, hogy semmi sem foghat ki rajtuk. A banda eddig több mint 2 és fél millió albumot adott el, jelölték őket Grammy-díjra és szinte folyamatosan úton vannak. Persze, két turné közé néha belefér egy kis stúdiózás is, így hamarosan új EP-t várhatunk tőlük. A Zebrahead ugyanis most öt hetente jelenteti meg új dalait, amelynek a csúcspontja a 2021-ben és 2023-ban megjelent III és II EP-k folytatása, az I EP megjelenése lesz november 13-án. A zenekar eddig két dalt adott ki a lemezről: az I Have Mixed Drinks About Feelings-et, amely egy gyors, agresszív, mégis dallamos darab lett és a dühös és energikus Pulling Teeth-t. A zenekar az új EP megjelenése után egyből útra is kel, hogy egy 19 állomásos európai turnén mutassa be az új anyagot – természetesen a Zebrahead klasszikusok mellett -, hozzánk november 26-án érkeznek az A38 Hajóra. Foto: Tobias Sutter [2024.08.28.]