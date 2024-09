Novai ismét sztorizik, hogy került Flipper Öcsi a Hungáriába? Hallgasd Novai Gábor különleges műsorát, ahol továbbra is a legendás Hungária együttes történetéről mesél! Ebben az adásban megtudhatod, mi volt az 1982-es év könnyűzenei szenzációja, és hogyan számolt be a TV híradó a Hungária felbomlásáról.



Érdekes sztorikat hallhatsz a Cha-Cha-Cha filmzene készítéséről is, valamint arról a két lányról, akik akcentussal énekeltek a Finalé lemezen. Flipper Öcsi Hungáriába kerülésének titkára is fény derül.



A műsor szeptember 30-án 11:00-kor kezdődik.



Sok zene és izgalmas történetek várnak rád, ne hagyd ki! Ha lemaradtál, az ismétléseket is meghallgathatod a Bézs Rádióban. [2024.09.29.] Megosztom: