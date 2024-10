Zajos sikerrel zárult a Dirty Slippers és Tóth Zoli közös koncertje! Néhány napja hangos volt a hazai média a hírtől: Tóth Zoltán, a Republic 1990-2013 közötti korszakának a gitárosa, Cipő szerzőtársa és a zenekar hangszerelője csatlakozik a Dirty Slippers 15. jubileumi turnéjának egy fontos koncertjéhez. Ferenczi Bebi, aki Ostffyasszonyfán nőtt fel, a hazai pályán adott fellépésen látta vendégül a legendás gitárost, zenekarukkal. A koncert zajos sikerrel zárult, a hideg ellenére szép számmal összegyűlt a közönség is a vasi kistelepülésen. Tóth Zoli olyan ismert Dirty Slippers dalokban működött közre, mint a "Hang vagy Jel", vagy a "Rendetlen gyerek", természetesen a nagy Republic slágerek sem maradtak el, mint a "Ha itt lennél velem" vagy a "Szeretni valakit valamiért". Ferenczi Bebi (dob, Dirty Slippers) megkeresésünkre elmondta: "Jó érzés volt otthon játszani, mert már csak ritkán tudok haza járni. A nagyobb családdal, barátokkal - és ismerősökkel mostanában sajnos csak ilyen, nagyobb rendezvényeken tudok találkozni. Mindenkinek örültem, akit láttam a koncertünkön, főként a családom barátainak" Ez a koncert volt a zenészek első koprodukciója, amelyet 2025. február 21-én egy közös nagykoncert követ majd Budapesten a Dürer Kertben. A jegyek már kaphatóak. Tóth Zoltán (Republic 1990-2013) hozzátette: "Érdekes élmény volt a Dirty Slippers-szel összejátszani néhány dalt. Tulajdonképpen számomra is meglepetésszerű volt, hogy a hajdani Republic-ban alkalmazott játéktechnika és gitársound mennyire jól illeszkedett a DS dalaiban. Ez talán azzal magyarázható, hogy valahol tudattalanul a játék repertoárom egy bizonyos szelete amolyan, régi "brit felhangos"- amennyiben vonzódom a hajdan onnan érkezett régi, elementáris beat-gitár hangzáshoz. A Dirty Slippers zenéje pedig (vállaltan is) éppen tartalmazza ezt az irányt." Tökéletesen bemutatja a helyi közösség összefogását, hogy a zenekar felkérésére a koncert fotóit készítő Mihácsiné Gerbert Kinga a munkadíját az ostffyasszonyfai óvodások számára ajánlotta fel, hiszen minden évben a Szüreti Fesztiválon a szülői munkaközösséggel együtt gyűjtenek a legkisebbeknek. Kinga a kirakodó vásárra is készített portékákat, de ezen felül szeretett volna még anyagilag is hozzájárulni a picik boldogságához. Ács Attila - Ostffyasszonyfa polgármestere, az alábbiakkal zárt a beszélgetést: "A színpadi zenés produkciók az idén 15 éves, a dobos, Ferenczi Bebi által ostffyasszonyfai gyökerekkel is rendelkező Dirty Slippers koncertjével zárult. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy a zenekar tagjaival együtt vendégül láthattuk a legendás Republic zenekar egykori gitárosát és dalszerzőjét Tóth Zoltánt. Remélem, hogy minden hozzánk idelátogatónak hatalmas élmény volt mind a koncert mind az egész napi programsorozat. Köszönet illeti meg az önkormányzati dolgozókat akik napokon keresztül dolgoztak, hogy a helyszín és a körülmények megfelelőek legyenek az eseményre, az ovis és iskolai SZM-es szülőket akik a részt vettek a falu díszítésében, a vöröskeresztes asszonyoknak pedig a finomságok elkészítését" kredit: Mihácsiné Gerbert Kinga [2024.10.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu