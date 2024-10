Már csak pár jegy maradt Glenn Hughes és a Győri Filharmonikusok koncertjére A Deep Purple legendás egykori basszusgitáros-énekese, Glenn Hughes tavaszi fellépése után ősszel ismét Magyarországra látogat, és ezúttal egy különleges koncerttel örvendezteti meg rajongóit: a Győri Filharmonikus Zenekar társaságában lép színpadra október 30-án, a győri Richter János Hangverseny- és Konferenciateremben. A fordulatos életúttal rendelkező angol előadó a Purple után énekelt a Black Sabbath-ban és (visszatérve) a Trapeze nevű angol rockzenekarban is, és máig készít új zenéket: legújabb szólólemeze jövőre érkezik, a Black Country Communion tagjaként nyáron adták ki ötödik nagylemezüket, és tavaly még a Dead Daisies bőgős-énekeseként is turnézott. Győrbe ezúttal saját zenekarral érkezik: Ernesto Ghezzi billentyűs, Kaitner Z Doka gitáros és Bernhard Weiz dobos társaságában Deep Purple slágereket, és saját szólódalait adja elő a Richter teremben, ráadásul kiegészülve a Győri Filharmonikus Zenekarral, amit az Steve Bentley Klein vezényel majd, aki korábban a Deep Purple szimfonikus turnéinak is része volt. A Győri Filharmonikusok egyébként rendszeresen együtt zenél a rockzene legnagyobb alkotóival: 2009-ben és 10-ben például Jon Lorddal működtek együtt, előadva a Concerto For Group And Orchestra című alkotást. Igazán különleges élményre készülhetünk tehát, és sosem hallott zenei köntösben hallgathatjuk majd meg a kedvenc Hughes-korszakos Deep Purple dalainkat, az egyik meghatározó egykori tag előadásában! Az ülőhelyes koncertre még néhány szabad jegy elérhető, érdemes gyorsan cselekedni, ha szeretnénk ott lenni. a Győri Filharmonikus Zenekar bemutatja: a legismertebb Deep Purple számok és még sok más sláger

2024. október 30., szerda 19 óra

Győr, Richter terem

Glenn Hughes és a Győri Filharmonikus Zenekar

Jegyek