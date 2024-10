Ünnepeld a Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját a Kék Pelikannal! 1989 forintos jegyekkel, filmzeneklippel és közönségtalálkozóval ünnepli a Kék Pelikan a Magyar Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját október 23-án. A filmet forgalmazó JUNO11 Distribution akciójának az Art+ Cinema, a Cirko-Gejzír és a Bem Mozi ad otthont. „…a mai naptól, 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság” – itt indul Csáki László első egész estés animációs dokumentumfilmje, a Kék Pelikan hőseinek története, akik a hirtelen megnyílt határokon keresztül hamis vonatjegyekkel indulnak Nyugatra. A Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját a Kék Pelikan 1989 forintos mozijegyekkel ünnepli: október 23-án, szerdán az akcióban résztvevő Cirko Gejzír mozi 14:45-kor, az Art+ Cinema pedig 17 órakor indítja Csáki László rendező bevezetőjével a vetítést – míg a Bem Mozi 19 órás előadását közönségtalálkozó is követi, ahol direktor a film kulisszatitkairól és mozis útjáról mesél majd. A Kék Pelikan április 4. óta van a hazai mozik műsorán, azóta közel huszonötezer néző látta. A film a nemzetközi porondon is megmérettetett: világpremierjét tavaly év végén a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon tartotta, azóta pedig többek között olyan jelentős nemzetközi seregszemlékre kapott meghívást, mint a torontói Hot Docs, a világ legjelentősebb animációs filmfesztiválja, az Annecy Fesztivál, a DOK Leipzig vagy a kolozsvári Filmtettfeszt. Számos fesztiválon díjazták is: fődíjat nyert Tel Avivban az Animix Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, a legjobb egész estés animációs filmért járó Pulcinella-díjat hozta haza a pescarai Cartoons On The Bay Fesztiválról, a fiatal zsűri díjjal jutalmazta a DocsBarcelona fesztiválon, a zsűri különdíját kapta a kassai IFF Art Film Festen és a zágrábi Animafesten, szakmai különdíjat és közönségdíjat nyert Poznanban az Animator Fesztiválon, de szerepel az Európa Filmdíjért versenyző legjobb dokumentumfilmek rövidített listáján is. Legutóbb a múlt hétvégén Bukarestből tért haza díjakkal: az Animest Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon a legjobb játékfilm és tinédzser zsűri díját is elnyerte. A valós eseményeket feldolgozó, felnőtteknek szóló animációs dokumentumfilm sok humorral és korabeli zenékkel meséli el, hogy hogyan oldották meg okosba’ az utazást a kilencvenes évek csibészei. A Kék Pelikan igazi nosztalgiautazás, amelyen a felidézett tárgyak vagy olyan korabeli zenék segítségével vehetnek részt a nézők, mint az Induljon a banzáj! a Bonanza Banzai-tól, a Lidocain a Hiperkarmától vagy a Húsrágó hídverő a Kispál és a Borztól. A film eredeti zenéjét Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós szerezték – az alkotók most egy remix erejéig, amelyhez videóklip is készült, ízelítőt adnak a készülő filmzenei album anyagából. A Kék Pelikan című egész estés animációs film írója és rendezője Csáki László, producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós. Az operatőr Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerző Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment produkciójában, Temple Réka koproducer szakmai támogatásával és a Cinemon Entertainment gyártásában készült. A Kék Pelikan a JUNO11 Distribution forgalmazásában április 4-étől látható a hazai mozikban. [2024.10.20.] Megosztom: