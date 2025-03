Malackanapéra is le lehet csapni a Radnóti árverésén Jótékonysági online aukciót indított a Radnóti Színház, amely keretében ikonikus előadásaik kellékeire lehet licitálni. Az emberség kellékei oldalon már láthatóak a különleges darabok, köztük egy „malackanapé” is, A pelikán című előadásból.

Tizenkilenc tárgy került virtuális kalapács alá a Radnóti Színház jótékonysági aukcióján, köztük A gondnokból egy aranyozott Buddha szobor, a 451 Fahrenheit papírtüzelésű grillsütője, az Egy piaci napban használt hurkatöltő, ami egyszerre volt legendás színpadi kellék és hangszer is a darabban. Az Andrei Șerban rendezte III. Richárd egyik látványos kelléke a címszerepet játszó Alföldi Róbert kezére gyártott „robotkéz”, egy kéz-sín, amire szintén lehet licitálni. A tárgyak között van az Álom luxuskivitelben darabból egy gyönyörű „madárpalota”, valamint egy testre szerelhető bomba öngyilkos merénylőt játszók számára, ez utóbbit Schneider Zoltán színművész készítette a Bolondok táncához.



A megannyi előadást idéző tárgy között ott van egy igazán impozáns darab is, ami Ördög Tamás rendezésében, A pelikánban tűnt fel. „A malackanapé egy nagyobb térben tud igazán érvényesülni. A pelikán című előadásunkban nem is volt más díszlet a színpadon" – meséli Kováts Adél, a Radnóti igazgatója. – „Viszont (vagy éppen ezért) ül rajta az előadás mind a négy szereplője: Tóth Ildikó, Sodró Eliza, Major Erik és Bányai Kelemen Barna. A kanapét Gergely-Farnos Lilla szobrászművész készítette, aki otthonosan mozog a színház világában" – tette hozzá a színművésznő. A kanapét színpadon utoljára május 7-én, szerdán láthatja a közönség, mivel A pelikán ezt követően lekerül a repertoárról, a mintaként szolgáló eredeti malackanapé Pavia Burroghs amerikai képzőművész diplomamunkája volt, és ma a Snort (Horkantás) nevű programot készítő, kiberbiztonsággal foglalkozó szoftverfejlesztő cég irodájában található. Aki elviszi a malackanapét, egyszerre három szervezetnek is adományoz vele, mert egyenlő részben osztoznak a befolyt összegen az Utcáról Lakásba Egyesület, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és az InDaHouse Hungary Egyesület. A licitálás március 24-én 00:00-tól indult és - tárgyaktól függően - március 31-én 18.00 és 23:59-ig tart.