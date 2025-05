Bemutatta legújabb lemezét a 10 éves Serious Black - képriport Nagyszabású tavaszi turnén mutatta be Rise Of Akhenaton című albumát a dallamos power metal zenekar. A friss lemezen a zenekar közelmúltját jellemző progresszív irányvonal helyét ismét a fogós dallamok vették át, az a tiszta, klasszikus power metal, amely egykor híressé tette a Serious Blacket. Ebben sokat segít a pár éve csatlakozott énekes, Nikola Mijic is, akinek kifejező hangja és ösztönös dallamérzéke igazi lendületet ad a daloknak. Nikola egyébként a Vajdaságban született, részben magyar származású, így a hazai koncerten az énekes a zenekari tagok legnagyobb bánatára, de a közönség örömére, sokat kommunikált magyarul. Serious Black koncert képekben - klikk a fotóra Fotó: Petró Adri [2025.05.19.] Megosztom: