EFOTT fesztivál 2025 - 14 év alatt, szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés A legtartalmasabb nappali programlehetőségeket szeretné kínálni az EFOTT a nyári zenei fesztiválok közül, nyitva a családok felé is. 14 év alattiaknak, szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés, és új, önálló jegytípust is bevezet a fesztivál a nappali eseményeire: több mint 100 aktivitással, több mint 20 egyetem részvételével és több mint 40 kipróbálható sportággal várja az érdeklődőket július 10. és 14. között a Velencei-tó partján. „Az elmúlt években egyre inkább felértékelődik a közösségi élmény és a tartalmas nappali programok szerepe az EFOTT fesztiválon. Idén először kifejezetten a családok számára is készülünk programokkal. Az egyetemi mindennapokat bemutató UNIverzumban több mint 20 felsőoktatási intézménnyel lehet találkozni. Összességében több mint 100 aktivitás és több mint 40 kipróbálható sportág várja az érdeklődőket" – tájékoztat Budai Marcell, az EFOTT fesztivál sajtófőnöke. Hozzáteszi: az EFOTT célja, hogy a legtartalmasabb nappali programkínálattal rendelkezzen a nyári zenei fesztiválok közül. 14 év alattiaknak, szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés, és új, önálló jegytípust is bevezetnek a nappali eseményekre. Újdonság az is, hogy a Velencei-tó partján House Pikniket rendeznek a fesztivál minden napján, július 10. és 14. között, 14:00 és 20:30 között. Az EFOTT egyetemi kampuszának számító UNIverzumban a felsőoktatási intézmények mellett a kiemelt oktatási és innovációs projektek, a civil szervezetek és a vállalati szektor szereplői is helyet kapnak. Az egyetemisták fesztiváljának estéin pedig olyan előadók koncerteznek majd a Velencei-tó partján, mint Azahriah, Majka, Krúbi, a VALMAR, Manuel, Dzsúdló, T. Danny, Lil Frakk, a BSW, Metzker Viki, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Blahalouisiana vagy éppen a Punnany Massif. Az idei EFOTT házigazdája az Óbudai Egyetem lesz, a központi gondolata pedig a digitalizáció, az innováció, a fenntarthatóság és a zöld energia felhasználása. [2025.06.23.]

