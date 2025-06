Gedeon Reflects- Előtted Áll címmel megjelent a csapat második nagylemeze. Nap mint nap különféle kihívások, feladatok, döntési lehetőségek állnak előttünk, és csomó ember vesz minket körül. Az album dalszövegeiben visszatérő motívum, hogy a megoldás, a nehézség vagy épp egy segítő ember sokszor ott van közvetlenül előttünk, csak észre kell vennünk. Fontosnak tartjuk, hogy bátran nézzünk szembe a saját életünk akadályaival és örömeivel, mert sokszor pont az orrunk előtt találjuk meg, amit keresünk. – írja az album címéről Gedeon András énekes. Második album - miben több ez, mint az első? 2023-as Sokszor érzed úgy album óta két év tapasztalatot gyűjtöttünk, rengeteg élménnyel, fejlődéssel, kísérletezéssel. Mindenki fejlődött a hangszerén, és zenekar szintjén is sokkal jobban együtt dolgoztunk, illetve a dalszövegek terén is Balázs sokat hozzátett Andris eredeti ötleteihez. Emellett még jobban törekedtünk arra, hogy olyan emberekkel dolgozzunk, akik nagyban elősegítik azt, hogy még minőségibb legyen az új anyag. Isti Halmay István dobtanárral aprólékosan kidolgozta a dobtémákat, míg Andris Csongor Bálinttal (Useme, Subscribe) hétről hétre finomította a dalszövegeket, dalszerkezeteket és dallamokat. Felvételeknél nagyon jól jött Botlik Mátyás (Grenma Stúdió) dobos múltja, illetve keverésnél Károly Tamás (Hangart) zeneisége és maximalizmusa. Gedeon Máté (GD:ON) producerkedése által is szintet léptek a dalok. Szintén kiemelnénk a zenei közreműködőinket: Novák Netti zseniális csellójátékát, Kántor Bogi erőteljes énekhangját az eddigi egyetlen duett dalunkban (Visszaút), Béres Vera csodaszép vokálját, illetve Marczell Márton és Timár Benjámin profi zongorajátékát. Lemezbemutató koncert Május 30-án tartottuk a lemezbemutatónkat a Muzikum Klubban. 5 közreműködőt is hívtunk, akikkel úgy szólaltak meg a dalok, mint eddig soha. A közönség visszajelzései alapján is maradandó élményt sikerült nyújtanunk, számunkra egy igazi ünnep volt. Egy videó a ráadás dalról, ahol Andris a közönséggel együtt tombolt. Zenei felállás Gedeon András - akusztikus és elektromos gitár, ének, vokál

Kiss Balázs - elektromos gitár, ének, vokál

Kiss Tamás - basszusgitár

Megyeri István - dob Szerzőiség Szövegírók: Gedeon András, Kerékgyártó Dénes, Kiss Balázs, Megyeri István

Zeneszerzők: Gedeon András, Kiss Balázs, Megyeri István, Kiss Tamás, Gedeon Máté Közreműködő előadók: Béres Vera - vokál

Csongor Bálint - vokál

Gedeon Máté - producer

Kántor Bogi - ének

Marczell Márton - zongora

Novák Netti Vivien - cselló

Timár Benjámin - zongora Stúdiómunka: Cselló felvétel, 09 felvétel, mix, master - Károly Tamás (Hangart Stúdió)

Énekfelvételek, ének producer - Csongor Bálint (Subscribe, Useme)

Dob- és akusztikus gitár felvételek, 04 mix - Botlik Mátyás (Grenma Stúdió)

08 felvétel és mix: Tornai Zsolt és Tóth Péter (Nortyx Hangstúdió)

Gitárok és basszusgitár felvétel - Gedeon András és Kiss Balázs Lemezborító: Seyfried Gellért [2025.06.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)

