Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  

Vendégek: Extermination Dismemberment, Magma Rise, Ragály
A tavaly megjelent Defectum Omnium lemezzel (is) a tarsolyban kelt útra ismét az amerikai veterán thrash / groove metalos Exhorder. A nyári turnéjuk Budapestet is érinti - a Barba Negra Blue Stage-en lépnek fel augusztus 12-én. Vendégük a belorusz slam / brutal death metalt játszó Extermination Dismemberment, előttük pedig két hazai csapat, a doomster Magma Rise, valamint az ex-Christian Epidemic tagok által alapított blackened death metal banda Ragály melegíti be a közönséget.
Kyle Thomas személyes ajánlója, amiből kiderül, hogy egy közös akció is várható a Magma Rise tagjaival.
