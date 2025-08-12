Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában

Vendégek: Extermination Dismemberment, Magma Rise, Ragály

A tavaly megjelent Defectum Omnium lemezzel (is) a tarsolyban kelt útra ismét az amerikai veterán thrash / groove metalos Exhorder. A nyári turnéjuk Budapestet is érinti - a Barba Negra Blue Stage-en lépnek fel augusztus 12-én. Vendégük a belorusz slam / brutal death metalt játszó Extermination Dismemberment, előttük pedig két hazai csapat, a doomster Magma Rise, valamint az ex-Christian Epidemic tagok által alapított blackened death metal banda Ragály melegíti be a közönséget.

Kyle Thomas személyes ajánlója, amiből kiderül, hogy egy közös akció is várható a Magma Rise tagjaival.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:

EXHORDER / EXTERMINATION DISMEMBERMENT / MAGMA RISE / RAGÁLY

2025.08.12.

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Menetrend:

18:00 kapunyitás

18:30-19:00 Ragály

19:20-20:00 Magma Rise

20:20-21:00 Extermination Dismemberment

21:30-22:45 Exhorder

H-Music Hungary

[2025.08.12.]