2025. augusztus 12. | kedd | Klára nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
CLUTCH: a legendás Clutch lemez 30 éves jubileumi turnéja érkezik Budapestre
Októberben újra Budapesten az Arch Enemy! 
Októberben újra Ultima Ratio Fest Budapesten
Augusztus 12-én Budapesten az EXHORDER! 
Hat év után headliner turnéval jön a Jinjer Budapestre!
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!
Kapcsolatok
H-music

Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  

Vendégek: Extermination Dismemberment, Magma Rise, Ragály

A tavaly megjelent Defectum Omnium lemezzel (is) a tarsolyban kelt útra ismét az amerikai veterán thrash / groove metalos Exhorder. A nyári turnéjuk Budapestet is érinti - a Barba Negra Blue Stage-en lépnek fel augusztus 12-én. Vendégük a belorusz slam / brutal death metalt játszó Extermination Dismemberment, előttük pedig két hazai csapat, a doomster Magma Rise, valamint az ex-Christian Epidemic tagok által alapított blackened death metal banda Ragály melegíti be a közönséget.

Kyle Thomas személyes ajánlója, amiből kiderül, hogy egy közös akció is várható a Magma Rise tagjaival.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:
EXHORDER / EXTERMINATION DISMEMBERMENT / MAGMA RISE / RAGÁLY

2025.08.12.
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Jegyek

Menetrend:
18:00 kapunyitás
18:30-19:00 Ragály
19:20-20:00 Magma Rise
20:20-21:00 Extermination Dismemberment
21:30-22:45 Exhorder

H-Music Hungary

 

[2025.08.12.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
Rúzsa Magdi varázslatos koncertje Tokajban - jegyek itt!
Coldplay-koncerten csattant a csók: itthon milliós bírság járhatna érte
André Rieu 2025-ben ismét Budapesten koncertezik - jegyek itt
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése
Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik
Különleges este lesz a budapesti Orfeumban
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
A Centrál Színház két Molnár darabot visz nyárra a Szigliget Várudvarba
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
A Sziget állásfoglalása a Kneecap beutazásának megtagadásával kapcsolatban
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
A Tankcsapda...
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
beszámolók még