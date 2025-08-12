2025. augusztus 12. | kedd | Klára nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
2025-ben is Superbrands-díjat kapott a Szegedi Szabadtéri Játékok
Kapcsolatok
Szegedi Szabadtéri Színpad

Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin

Világklasszis fenomének látogatnak augusztus 13-án az Újszegedi Szabadtéri Színpadra: Stanley Jordan és kvartettje gitárok és ütőshangszerek egyedülálló összhangjával robbantja fel a színpadot a napfény városában. A koncertre készülve a tapping gitározás úttörőjével, a páratlan Stanley Jordannel beszélgettünk.

Gyakran mondják, hogy az Ön technikája lehetővé teszi, hogy egyetlen gitár zenekarként „viselkedjen” és szóljon, mint egy egész zenekar. Zongoristaként szerzett tudása hogyan befolyásolta, alapozta meg ennek a mára világhírű gitártechnikának a kidolgozását?

Stanley Jordan: Hátterem zongoristaként jelentős hatást gyakorolt a tapping – érintéses – gitártechnika kialakulására. tizenegyévesen kezdtem gitározni, imádtam a hangszer kifejezőerejét, de hiányoltam belőle a zongorára jellemző „zenekariság” lehetőségét. A technika kidolgozása sok kísérletezést igényelt, de zongorás előképzettségem adta meg az egyértelmű elképzelést a célról, és kézkoordináció tekintetében is szilárd alapról indulhattam neki köszönhetően. Olyan zongoragyakorlatokat is adaptáltam gitárra, mint például C.F. Hannon neves kötetének etűdjei.

Korábban úgy fogalmazott, hogy a technika, még ha lenyűgöző is, csak eszköz a zenei cél elérésében. Mi pontosan ez a bizonyos cél? Mi az az élmény, amelyet meg szeretne osztani a közönséggel?

SJ: Úgy vélem, a zene elengedhetetlen az ember számára. Szükségünk van ételre, szükségünk van alvásra, és szükségünk van zenére is, amely valószínűleg ősibb, mint maga a nyelv. Az egész agyat aktivizálja és integrálja, segít feldolgozni és kifejezni érzelmeinket, a kommunikáció és a társas összefogás elősegítése által kapcsolatokat épít, és még immunrendszerünk erősítésére is képes. A zene mindig is rendkívül fontos volt a számomra, és amióta zeneterápiával is foglalkozom, minden eddiginél alaposabban átlátom számtalan jótékony hatását.

Stanley Jordan ezúttal a Szegedi Szabadtéri Játékokra látogat kvartettjével. Lenne olyan kedves bemutatni jeles zenésztársait, akikkel teljessé válik a formáció?

SJ: Horváth Kornél és Dörnyei Gábor magyar születésűek, és jól tudom, milyen hatalmas büszkeségei a hazájuknak mindketten. Gábor az Egyesült Királyságban él, az ottani zene szcéna egyik legkeresettebb dobosa; valamint igazán inspiráló oktató. Kornél továbbra is Magyarországon él, ahol ütősművészeti jártassága és egész zenei teljesítménye legendás szintre emelte hírnevét. Számos fontos zenei fesztiválon is közreműködik, így aktívan támogathat más kiváló zeneművészeket. Lawrence Cottle nagyfokú tehetsége és sokoldalúsága által fémjelzett, hosszú karrierje folytán Nagy-Britannia elsőszámú basszusgitáros stúdiózenésze, aki Eric Clapton és sok más nagyság mellett játszott már. Az együttes tehetsége természetesen óriási dicsőséggel tölt el, ám ami igazán csodás élménnyé teszi a közös játékot számomra, az az a kitörő öröm, amellyel mindhárman megtöltik a zenét.

Mi az a titok gitár és az ütőshangszerek kölcsönhatásában, ami semmihez sem foghatóvá teszi ezeket a zenei találkozásokat?

SJ: A gitár igen sokszínű zeneszerszám, mert minden más hangszer elemeit képest ötvözni. Különösen így van az elektromos gitár esetében. Engem a legtöbben persze szólistaként ismernek, ám amit talán sokan nem tudnak, az az, mennyire imádok ritmusgitárosként játszani. Olyankor igazán összhangba kerülhetek a dobosokkal, ütősökkel, támogatva, ahogy szólóban is megmutatkoznak.

Az Újszegedi Szabadtéri Színpad, ahol augusztus 13-án fellépnek, nagyon is „természetközeli” játszóhely: egy évszázados fák övezte, a Tisza szomszédságában megbúvó apró zöld sziget, alig néhány lépésre a nyüzsgő, szinte mediterrán belvárostól. Hogyan képes hozzátenni egy effajta helyszín a zenei élményhez? Hogyan lép interakcióba a hely hangulata a Quartet organikus stílusával, szerzői-előadói dallamvilágával?

SJ: Mindig is szívesen merítettem ihletet a természetből, és Magyarország nevezetes a természeti környezetben elhelyezkedő helyszíneiről. Játszottam már a Margitszigeten és a Fertőrákosi kőfejtőben, és már nagyon várom, hogy az újszegedi színpadon is játszhassak. Úgy érzem, mindannyiunkban megbújik egyfajta archetipikus ősenergia, amely egyszerre primitív és emelkedett. Az effajta természeti közegekben könnyebben hozzáférünk ehhez az energiához. Meglelve ezt a kapcsot, mélyebben megélhetjük a valóságot, még ha csak néhány varázslatos pillanatra is. Az ilyen alkalmak mindig újult erővel töltenek fel, és megerősítik bennem a céltudatosságot. Bízom benne, a közönségünk is megtapasztalja majd mindezt.

Mondanunk sem kell, Ön és a Quartet bejárta a világot. Mi a benyomása Magyarországról, a magyarokról? Ha nyílt már módja hagyományos magyar muzsikát hallgatni, hogyan vélekedik a zenénkről?

SJ: A magyar zenék és táncok mindig is lenyűgöztek és elvarázsoltak, akárcsak maga a nyelv és az egész kultúra. Olyan, mintha Magyarország ledobná magáról a hagyományos kategóriák kereteit: egyszerre kelet és nyugat, észak és dél. Örök kedvencem Bartók Béla Concertója. Beteljesül benne Bartók életművének munkája, népi és klasszikus zeneművészet elegye, és a zeneszerző géniusza, amellyel egyszerre kérdőjelezi meg a konvenciókat és emeli be a hagyományt a zenébe. Ifjoncként sokat álmodtam róla, hogy majd meglátogathatom a csodavilágot, amely egyik kedvenc zenei alkotásomat szülte, áldás és megtiszteltetés, hogy beteljesíthetem ezt az álmomat. Tudom, hogy az Újszegedi Szabadtéri Színpadon tartott koncert az egész nyaram egyik csúcspontja lesz!

Végezetül, árulja el, milyen dallamokkal készül az együttes a szegedi közönségnek? Milyen koncerthangulat vár zenerajongóinkra szerdán?

Mindig egyveleget játszunk korábbi lemezeink és fellépéseink számaiból és új szerzeményekből, rengeteg improvizációval, így minden koncertünk más és más. Az együttes minden tagja csilloghat majd, saját múltunkból és hátterünkből is merítünk, ami szintén igazán változatossá teszi az estet. Magyarországon találkoztam életem néhány legjobb közönségével, akik értékelik a kreativitást, a játék finomságait és a szenvedélyt. Ez belőlünk is a legjobbat hozza ki, úgyhogy már nagyon várom!

Jegyek

Szegedi Szabadtéri

[2025.08.12.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
Rúzsa Magdi varázslatos koncertje Tokajban - jegyek itt!
Coldplay-koncerten csattant a csók: itthon milliós bírság járhatna érte
André Rieu 2025-ben ismét Budapesten koncertezik - jegyek itt
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése
Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik
Különleges este lesz a budapesti Orfeumban
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
A Centrál Színház két Molnár darabot visz nyárra a Szigliget Várudvarba
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
A Sziget állásfoglalása a Kneecap beutazásának megtagadásával kapcsolatban
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
A Tankcsapda...
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
beszámolók még