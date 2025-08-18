2025. augusztus 18. | hétfő | Ilona nevenapja
 
Nagy Bogi

"Érdekes ritmus" - megérkezett Nagy Bogi új klipje, a Mire voltam jó?

Augusztus 15-én debütált Nagy Bogi legújabb száma és videoklipje, a Mire voltam jó?.

A dal zenéjét Somogyvári Dániel szerezte, a szöveget Nagy Bogi és Barta Éva írta. A videó rendezője és vágója Szemán Dávid, a gyártásvezető Dombi Szilvia volt. A munkában közreműködött Fejes Csaba világosító, Botos Juli berendező, valamint Major Balázs (1st AC) és Gulyás Endre (kamera). A klipben Kovács Gyopár és Varga Zsolt szerepelnek.

A megjelenés után a YouTube-kommentekben a rajongók sorra osztják meg benyomásaikat. Néhány reakció:

  • „Ez a dal verhetetlen.”

  • „Pont jókor jött.”

  • „Ez a stílus nagyon is fekszik neked, már vagy 10x újrahallgattam.”

  • „Imádom, nagyon jó lett.”

  • „Ez nekem már egy nagy sláger.”

Külföldről is érkeztek üzenetek:

  • „Your songs are helping me learn Hungarian in a fun way! Love from Canada.”

  • „Csodálatos videoklip és imádtam a zenét – egy portugál szurkolótól Portugáliából.”

A dal tehát rövid időn belül sokféle közönséget ért el, és a kommentek alapján a hallgatók személyes, érzelmi élményként élték meg a megjelenést.

[2025.08.18.]

