"Érdekes ritmus" - megérkezett Nagy Bogi új klipje, a Mire voltam jó?
Augusztus 15-én debütált Nagy Bogi legújabb száma és videoklipje, a Mire voltam jó?.
A dal zenéjét Somogyvári Dániel szerezte, a szöveget Nagy Bogi és Barta Éva írta. A videó rendezője és vágója Szemán Dávid, a gyártásvezető Dombi Szilvia volt. A munkában közreműködött Fejes Csaba világosító, Botos Juli berendező, valamint Major Balázs (1st AC) és Gulyás Endre (kamera). A klipben Kovács Gyopár és Varga Zsolt szerepelnek.
A megjelenés után a YouTube-kommentekben a rajongók sorra osztják meg benyomásaikat. Néhány reakció:
„Ez a dal verhetetlen.”
„Pont jókor jött.”
„Ez a stílus nagyon is fekszik neked, már vagy 10x újrahallgattam.”
„Imádom, nagyon jó lett.”
„Ez nekem már egy nagy sláger.”
Külföldről is érkeztek üzenetek:
„Your songs are helping me learn Hungarian in a fun way! Love from Canada.”
„Csodálatos videoklip és imádtam a zenét – egy portugál szurkolótól Portugáliából.”
A dal tehát rövid időn belül sokféle közönséget ért el, és a kommentek alapján a hallgatók személyes, érzelmi élményként élték meg a megjelenést.