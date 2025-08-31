2025. augusztus 31. | vasárnap | Erika, Bella nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

T. Danny új dala a felrobbantotta a netet - a rajongók támogatják, de egyre többen aggódnak érte!

Rekordmegtekintés, megosztó visszhang

A "Pletyka" mindössze két nap alatt közel 263 ezer megtekintést gyűjtött össze a YouTube-on, miközben a kommentmezőben egymást érik a dúló érzelmek: sokan dicsérik T. Danny kreativitását és erejét, de egyre több hozzászólásban fogalmaznak meg aggodalmat a zenész lelkiállapotával kapcsolatban, utalva a dal önreflexióira és a klipben érzékelhető változásokra.

A szöveg – szókimondó, provokatív

Az új dal szövege tovább viszi T. Danny védjegyévé vált stílusát: nyíltan szól a pletykákról, öniróniát sem nélkülöz, de visszavág a rosszakaróknak is. A refrén vendége az Mbappé-csel, az önreflexió pedig kemény sorokban jelenik meg: "Szarul vagyok, hisz mindegyik most azt mondja rám...".

Kommentárokban aggódás és szeretet

A nézők között igazi összefogás érzékelhető, többen buzdítják T. Danny-t, hogy kérjen segítséget, mások kitartanak mellette, kiemelve, mennyi erőt adott nekik az évek folyamán. Az aggályok mellett természetesen akadnak elismerő szavak is, többen továbbra is zseniálisnak tartják Danny munkásságát.

Látványos klip, sztárcsapat a háttérben

A klip mögött egész stáb áll, a rendező T. Danny mellett Rádli Bence, a látványért pedig kiemelkedő szakemberek felelnek. A vizuális megvalósítás, a táncosok, valamint a színvilág mind hozzájárultak a dal markáns arculatához és a komoly véleménycunamihoz.

A "Pletyka" nemcsak zenei újdonság, de egyben társadalmi kérdéseket is felszínre hozott T. Danny személye és őszinte szövege miatt – és egy ország figyeli, merre visz tovább az útja.

[2025.08.31.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.29.]
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Egy korszak hangja örökre elhallgatott
Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
"Libabőr!" - Kökény Attila és Rakonczai Viktor új dala megérintette a közönséget
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban
"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip
Igazi érzelmes, mély anyag lett FILO újdonsága
Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában
"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa
"Hidegrázós élmény hallgatni." - megérkezett a Bonyodalom!
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
"Brutális lett!" - Mihályfi Luca új klipje nagyon elindult
"Hidegrázás az elejétől a végéig!" - itt a Bagossy Brothers Company új dala
"Érdekes ritmus" - megérkezett Nagy Bogi új klipje, a Mire voltam jó?
Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin
Flotsam And Jetsam: nyári thrash buli holland és magyar vendégekkel
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  
"Ti utánozhatatlanok vagytok" - megjelent a Varga Imi - Váradi Olasz és Rico közös klipje
A 3 testőr dedikál a REÖK Cukrászdában

Rebecca te örök!
Sokadszorra láttam a Rebeccát, nem múló rajongással - pedig úgy tudom,...

Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban
Will Smith, minden idők egyik legsikeresebb...
Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
beszámolók még