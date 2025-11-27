Pulcsi helyett karácsonyra!

2025. november 27. | csütörtök | Virgil nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Tartalmas lesz a Budapesti Nyári Fesztivál 2008-ban is
Idén is remek műsorokkal jelentkezik a Budapesti Nyári Fesztivál
Programok a Budapesti Nyári Fesztivál harmadik hetében
50. évfordulójára készül a Molnár Dixieland Band
Megvan a Városmajori Színházi Szemle programja
A király beszéde a Budapesti Nyári Fesztiválon
Hippolyt, a lakáj! a Budapesti Nyári Fesztiválon
A Budapesti Nyári Fesztivál heti programja
Színes gálaműsor lesz a Városmajorban
Nyár végére halasztják a hagyományos Városmajori Színházi Szemlét
Élménydús esték a Városmajorban
Ismét Budapesten lesz látható az Elisabeth musical
A szakma, ha összefog - színházi emberek színházi emberekért!
Elkezdődött a 2020-as Színházi Szemle a Városmajorban
Legyen úgy! - Dés László vendége Szinetár Dóra lesz
Sokszínű és nehézségekkel teli évadot zárt a Városmajori Szabadtéri Színpad
Elindult a nyári szezon jegyértékesítése a Városmajori Szabadtéri Színpadon
Egy minden eddiginél izgalmasabb nyár a Városmajorban
Újra kertmozi nyílik a Városmajorban
Kihirdették a 2021-es Városmajor Színházi Szemle versenyprogramját
Minden eddiginél izgalmasabb nyár a Városmajorban
Árkosi Árpád rangos díjat kapott
Erik Sumoék a Városmajorban koncerteznek
Karanténgasztronómia kifutóra komponálva
Fazakas Júlia Parafrázisok kiállítása a Városmajorban
Saját bemutatóval zárta 2021-es évadát a Városmajori Szabadtéri Színpad
Megvannak a Városmajori Színházi Szemle 2021-es díjazottjai
Júniusban Szabadtéri Színházak Találkozója a Városmajorban
Száz éves lett a Városmajori Szabadtéri Színpad 
Még mindig azt kutatják a Városmajorban, hogy mennyit ér meg a kultúra?
Júniusban Ingyenes koncertek lesznek 13 városban
Júliusban mutatják be - 100 év major, avagy az eszméimet nem cserélem
Megvannak a 10. Városmajori Színházi Szemle díjazottjai
Egyedülálló élmények, különleges programok a Városmajorban
Kapcsolatok
Városmajori Szabadtéri Színpad

Pulcsi helyett karácsonyra!

Minden évben elérkezik az a pillanat, amikor a karácsonyi ajándékozás öröme hirtelen kihívássá változik. A bevásárlólista helyett pedig egy üres oldal a jól ismert kérdéssel: mivel lepjem meg szeretteimet? Még egy zokni, vagy egy új bögre? Vagy egy újabb pulóver, amelynek még a színében sem vagy biztos?

Pedig létezik ajándék, amely sosem lesz felesleges, amely nem porosodik a polcon, és nem kerül fiók mélyére pár hét után. Egy ajándék, amelynek értéke minden alkalommal újra és újra megszületik: az élmény. A közös idő, a megélt történetek, a nevetések, a találkozások. A kultúra olyan ajándék, amely helyet nem foglal, hanem sokkal inkább teret nyit a képzeletnek és az egymásra figyelésnek.

Legyen zöldebb az idei ünnep

A Városmajori Szabadtéri Színpad ajándékkártyái nemcsak különleges élményeket ígérnek, de tartósabbak is a szokásos karácsonyi meglepetéseknél: a közösen átélt esték emlékei hosszú időre velünk maradnak. Idén ráadásul minden kártya mellé egy újrahasznosított ajándékot adunk – korábbi molinóinkból készített, a Cangira által gyártott egyedi termékeket. Számunkra a kulturális értékteremtés és a tudatos, zöld gondolkodás kéz a kézben jár: az ünnep egyszerre szól a jelen öröméről és a jövő felelősségéről.

Standard csomag: 15 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak; Prémium csomag: 20 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak; Deluxe csomag: 35 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak.

Karácsony előtt megérkezett a nyár

A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-ban is a minőségi élményekre és sokszínű kulturális kikapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. A következő évadban olyan népszerű művészek és produkciók érkeznek, mint Szinetár Dóra EGY ÉLETEM című estje, amelyben személyes történetekkel és meghatározó pillanatokkal avatja be a közönséget saját életébe. Az Improvizuál Produkció a nagy sikerrel futó, Kovács Patrícia és Ötvös András közreműködésével készült Házastársassal tér vissza, amely ezúttal is sok humorral és improvizációval járja be a párkapcsolati helyzetek színes világát. A Magyar Színház Fedák Sári-ügy, avagy minden jegy elkelt című darabja a magyar színháztörténet ikonikus primadonnájának életét mutatja be. A Delta Produkció Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma című estje két kortárs egyfelvonásos találkozása Keresztes Tamás rendezésében, amely generációkon átívelő konfliktusokat és kapcsolódásokat vizsgál.

A koncertszínházi esték idén is kiemelt szerepet kapnak. Érkezik a beck@grecsó szeretet vessző béke, amelyben Grecsó Krisztián és Beck Zoltán közös prózái, versei és dalai fonódnak össze. Valamint visszatér az Európában és a tengerentúlon is ismert és közkedvelt Budapest Klezmer Band. Falusi Mariann új estjében saját utazási élményeit meséli el dalban, míg Lovasi András ezúttal egy személyes hangvételű, „egyszálgitáros” műsorral áll színpadra, négy évtized dalainak legjavából válogatva.

Az önálló estek sorát 2026 nyarán Dr. Schwab Richárd és Steigervald Krisztián mellett Kepes András is erősíti: Igazad van című exkluzív estjének házigazdája Grisnik Petra lesz. A táncrajongókat idén is a Szegedi Kortárs Balett várja, ezúttal egy új, Dante Isteni színjátékát ihletésként használó filozofikus tánckölteménnyel. Természetesen a családokra is gondolunk: júliusban A piros esernyő zenés kalandmeséje érkezik, augusztusban pedig a nélkülözhetetlen Halász Judit-koncert varázsol közös ünneppé egy nyári estét.

 

[2025.11.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Jason Donovan 36 év után újra Budapesten
Rúdon táncolva az önelfogadás felé - különleges előadásra készül a Liliom Produkció
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
"Ma már a dobolás kicsit átment egyfajta gladiátorharcba."
Szabó Győző átviszi az embereket az álomvilágba 
Veritas Hungarica címmel megjelent a Hungarica új nagylemeze
Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Guba Gábor: A Harlem Gospel Choir fellépése egy spirituális, érzelmi és közösségi utazás
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Christopher Cross először Budapesten
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Szenvedélyes koncerttel érkezik Győrbe a 100 Tagú Cigányzenekar
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét

Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
November 08-án szó szerint lángba...

Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Október 25-én visszatért Budapestre...
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
beszámolók még