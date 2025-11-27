Pulcsi helyett karácsonyra!

Minden évben elérkezik az a pillanat, amikor a karácsonyi ajándékozás öröme hirtelen kihívássá változik. A bevásárlólista helyett pedig egy üres oldal a jól ismert kérdéssel: mivel lepjem meg szeretteimet? Még egy zokni, vagy egy új bögre? Vagy egy újabb pulóver, amelynek még a színében sem vagy biztos?

Pedig létezik ajándék, amely sosem lesz felesleges, amely nem porosodik a polcon, és nem kerül fiók mélyére pár hét után. Egy ajándék, amelynek értéke minden alkalommal újra és újra megszületik: az élmény. A közös idő, a megélt történetek, a nevetések, a találkozások. A kultúra olyan ajándék, amely helyet nem foglal, hanem sokkal inkább teret nyit a képzeletnek és az egymásra figyelésnek.

Legyen zöldebb az idei ünnep

A Városmajori Szabadtéri Színpad ajándékkártyái nemcsak különleges élményeket ígérnek, de tartósabbak is a szokásos karácsonyi meglepetéseknél: a közösen átélt esték emlékei hosszú időre velünk maradnak. Idén ráadásul minden kártya mellé egy újrahasznosított ajándékot adunk – korábbi molinóinkból készített, a Cangira által gyártott egyedi termékeket. Számunkra a kulturális értékteremtés és a tudatos, zöld gondolkodás kéz a kézben jár: az ünnep egyszerre szól a jelen öröméről és a jövő felelősségéről.

Standard csomag: 15 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak; Prémium csomag: 20 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak; Deluxe csomag: 35 000 forintos ajándékkártya + választható egyedi ajándéktárgyak.

Karácsony előtt megérkezett a nyár

A Városmajori Szabadtéri Színpad 2026-ban is a minőségi élményekre és sokszínű kulturális kikapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. A következő évadban olyan népszerű művészek és produkciók érkeznek, mint Szinetár Dóra EGY ÉLETEM című estje, amelyben személyes történetekkel és meghatározó pillanatokkal avatja be a közönséget saját életébe. Az Improvizuál Produkció a nagy sikerrel futó, Kovács Patrícia és Ötvös András közreműködésével készült Házastársassal tér vissza, amely ezúttal is sok humorral és improvizációval járja be a párkapcsolati helyzetek színes világát. A Magyar Színház Fedák Sári-ügy, avagy minden jegy elkelt című darabja a magyar színháztörténet ikonikus primadonnájának életét mutatja be. A Delta Produkció Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma című estje két kortárs egyfelvonásos találkozása Keresztes Tamás rendezésében, amely generációkon átívelő konfliktusokat és kapcsolódásokat vizsgál.

A koncertszínházi esték idén is kiemelt szerepet kapnak. Érkezik a beck@grecsó szeretet vessző béke, amelyben Grecsó Krisztián és Beck Zoltán közös prózái, versei és dalai fonódnak össze. Valamint visszatér az Európában és a tengerentúlon is ismert és közkedvelt Budapest Klezmer Band. Falusi Mariann új estjében saját utazási élményeit meséli el dalban, míg Lovasi András ezúttal egy személyes hangvételű, „egyszálgitáros” műsorral áll színpadra, négy évtized dalainak legjavából válogatva.

Az önálló estek sorát 2026 nyarán Dr. Schwab Richárd és Steigervald Krisztián mellett Kepes András is erősíti: Igazad van című exkluzív estjének házigazdája Grisnik Petra lesz. A táncrajongókat idén is a Szegedi Kortárs Balett várja, ezúttal egy új, Dante Isteni színjátékát ihletésként használó filozofikus tánckölteménnyel. Természetesen a családokra is gondolunk: júliusban A piros esernyő zenés kalandmeséje érkezik, augusztusban pedig a nélkülözhetetlen Halász Judit-koncert varázsol közös ünneppé egy nyári estét.

