2025. szeptember 1. | hétfő | Egyed, Egon nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Mini-Kell a barátság koncert lesz a Muzikumban szeptember 19-én

A legendás Mini zenekar örökségét ápoló "Mini-Kell a barátság" formáció szeptember 19-én különleges koncerttel jelentkezik a budapesti Muzikumban.

A csapat hitvallása szerint „úgy maradnak a leghűbbek önmagukhoz és Török Ádám szellemiségéhez, ha rendületlenül folytatják a zenélést, és nem csak visszafelé tekintenek.” Az estet a zenekar fő dalszerzője, Németh Károly vezeti, és a koncerten nemcsak a jól ismert klasszikus Mini-dalok csendülnek fel, hanem az újonnan készülő album dalaiból is ízelítőt kap a közönség.

A koncert egyúttal az új felállás bemutatója is, a friss "Mini-Kell a barátság" tagjai:

  • Egri Márton – dobok

  • Kézdy Luca – hegedű

  • Németh Károly – billentyűk

  • Paróczai Attila Tacskó – basszusgitár

  • Török Viktor – ének

Ha szereted a progresszív rockot, a jazzes improvizációt és a magyar zenei hagyományokat, szeptember 19-én a Muzikumban a helyed!

[2025.09.01.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.29.]
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Egy korszak hangja örökre elhallgatott
Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
"Libabőr!" - Kökény Attila és Rakonczai Viktor új dala megérintette a közönséget
Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa
Igazi érzelmes, mély anyag lett FILO újdonsága
"Érdekes ritmus" - megérkezett Nagy Bogi új klipje, a Mire voltam jó?
A nemzet ünnepén, Vadkerti Imre hangja zengte be a színháztermet
Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában
"Hidegrázás az elejétől a végéig!" - itt a Bagossy Brothers Company új dala
"Hidegrázós élmény hallgatni." - megérkezett a Bonyodalom!
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
"Brutális lett!" - Mihályfi Luca új klipje nagyon elindult
"Ti utánozhatatlanok vagytok" - megjelent a Varga Imi - Váradi Olasz és Rico közös klipje
Flotsam And Jetsam: nyári thrash buli holland és magyar vendégekkel
Zempléntől Ausztriáig: újra fesztiválok színpadán a világhírű kamarazenekar
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Így ünnepel a Fonó Budai Zeneház: koncertsorozat, díjak, táncházak
A 3 testőr dedikál a REÖK Cukrászdában

Rebecca te örök!
Sokadszorra láttam a Rebeccát, nem múló rajongással - pedig úgy tudom,...

Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban
Will Smith, minden idők egyik legsikeresebb...
Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
beszámolók még