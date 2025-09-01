Mini-Kell a barátság koncert lesz a Muzikumban szeptember 19-én

A legendás Mini zenekar örökségét ápoló "Mini-Kell a barátság" formáció szeptember 19-én különleges koncerttel jelentkezik a budapesti Muzikumban.

A csapat hitvallása szerint „úgy maradnak a leghűbbek önmagukhoz és Török Ádám szellemiségéhez, ha rendületlenül folytatják a zenélést, és nem csak visszafelé tekintenek.” Az estet a zenekar fő dalszerzője, Németh Károly vezeti, és a koncerten nemcsak a jól ismert klasszikus Mini-dalok csendülnek fel, hanem az újonnan készülő album dalaiból is ízelítőt kap a közönség.

A koncert egyúttal az új felállás bemutatója is, a friss "Mini-Kell a barátság" tagjai:

Egri Márton – dobok

Kézdy Luca – hegedű

Németh Károly – billentyűk

Paróczai Attila Tacskó – basszusgitár

Török Viktor – ének

Ha szereted a progresszív rockot, a jazzes improvizációt és a magyar zenei hagyományokat, szeptember 19-én a Muzikumban a helyed!

