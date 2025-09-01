Mini-Kell a barátság koncert lesz a Muzikumban szeptember 19-én
A legendás Mini zenekar örökségét ápoló "Mini-Kell a barátság" formáció szeptember 19-én különleges koncerttel jelentkezik a budapesti Muzikumban.
A csapat hitvallása szerint „úgy maradnak a leghűbbek önmagukhoz és Török Ádám szellemiségéhez, ha rendületlenül folytatják a zenélést, és nem csak visszafelé tekintenek.” Az estet a zenekar fő dalszerzője, Németh Károly vezeti, és a koncerten nemcsak a jól ismert klasszikus Mini-dalok csendülnek fel, hanem az újonnan készülő album dalaiból is ízelítőt kap a közönség.
A koncert egyúttal az új felállás bemutatója is, a friss "Mini-Kell a barátság" tagjai:
Egri Márton – dobok
Kézdy Luca – hegedű
Németh Károly – billentyűk
Paróczai Attila Tacskó – basszusgitár
Török Viktor – ének
Ha szereted a progresszív rockot, a jazzes improvizációt és a magyar zenei hagyományokat, szeptember 19-én a Muzikumban a helyed!