2025. szeptember 25. | csütörtök | Eufrozina, Kende nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában

Grandson, akit éles társadalomkritikát megfogalmazó és szívszorító, valós történeteket feldolgozó dalairól ismerünk, harmadik nagylemeze, az INERTIA megjelenésével még sötétebb, keményebb és kompromiszummentesebb oldalát mutatja be, mint valaha. A tehetséges kanadai-amerikai művész új lemezét Budapesten is bemutatja 2026. február 14-én a Barba Negrában.

Az INERTIA Grandson harmadik nagylemeze, amely szeptember 5-én jelenik meg. Az album átfogó témája Grandson leírása szerint “az osztályszolidaritás iránti növekvő igény”, amely szerinte úgy érhető el, ha az emberek rájönnek, hogy bármely politikai spektrumon belül is előnyös számukra, ha a hatalom a kevesek helyett a sokaság kezében összpontosul. Ezt a koncepciót olyan zene kíséri, amely az elme bevonása előtt a szívet dobogtatja meg: hatalmas, nehéz riffek, dühöngő, pulzáló rap, szárnyaló refrének és az a filozófia, hogy a társadalmi igazságosságért küzdő zenének csatakiáltásként kell hangzania.

Az előző két albumán közreműködők széles körével ellentétben az INERTIA dalainak nagy részét néhány jó barátjával közösen, pár hét alatt, otthoni stúdiójukban írták – köztük No Love-pal és Maxwell Uraskyval –, a további dalokat pedig turnék gitárosa, Leo Varella szerezte. Emellett hónapokig tanulmányozta azokat a zenekarokat, amelyek nagy üzeneteket juttattak el a szélesebb közönséghez (Rage Against The Machine, System of a Down, Green Day), valamint azokat, akik stadionokat  töltenek meg zsigeri rockzenéjükkel (Foo Fighters, Linkin Park, Turnstile, Queens of the Stone Age). A dalok elkészítéséhez és keveréséhez Mike Crossey-hoz (The 1975, 21 Pilots, Arctic Monkeys, LANY stb.) fordult, aki mentorálta Grandsont abban, hogy a legtöbbet hozza ki a rockzene egyszerű és organikus élő hangszeres megközelítéséből, mivel rengeteg tapasztalattal rendelkezett abban, hogy a zenekarokat karrierjük következő szintjére emelje.

Grandson az utóbbi időben többször is hatalmas közönség előtt játszott, többek között a Linkin Park visszatérő koncertjén, és a Glastonbury fesztivál neves Left Field Tent helyszínén is főfellépőként játszott: „Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy olyan színpadon léphetek fel, amely aktivistákat, művészeket és költőket vonultat fel. Biztosan a legdühösebb változatomat fogom hozni magamból!” – mondta a koncert bejelentésekor.

Bár az INERTIA ebből a dühből táplálkozik, a címe megfontoltabb forrásból származik. A cím egy beszélgetésből ered, amelyet az édesapjával folytatott, aki megjegyezte, hogy hányan indulnak el egy életútra, és feltétel nélkül ragaszkodnak hozzá. „Nagy következményekkel járó életdöntéseket hoznak, mert vakon követik azt az utat, amelyen járnak, anélkül, hogy tudatában lennének annak. Számomra ez az album megírása és ez a heavy zenei hangzás lassú, elkerülhetetlen eltávolodás volt ettől az úttól. Ebben a rendszerszintű összeomlásban, az életünk fenntarthatatlanságában is benne van az elkerülhetetlenség.”

Az INERTIA egy másfajta út, amely pogózásra késztet, miközben témáinak további vizsgálatára ösztönöz, és amelyben az amerikai politika a kontextus, amely összeköti a szélesebb, progresszív nemzetközi közönséggel. „Olyan sokan küzdenek különböző dolgokért” – összegzi. - „Hiszem, hogy ha megtaláljuk a kapcsolatot egymással, akár a zenén keresztül, akár más módon, és közösen követelünk egy fényesebb, jobb jövőt, az egy holisztikusabb életmódhoz, gondolkodásmódhoz és fogyasztási szokásokhoz vezethet. Minden egy katartikus energiafelszabadulással kezdődik. Találkozunk a küzdőtéren!” – invitál mindenkit Grandson és hallgassunk is rá: találkozunk a koncertjén február 14-én a Barba Negrában.

Jegyek

Fotó: Live Nation - Philips Shumk

[2025.09.19.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
"Egy új kedvenc dal a többi mellé" - itt a 4S Street újdonsága
Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Szenvedély és ritmus: szeptemberben jön az 5. pécsi tangófesztivál!
Free jazz először az érdi fesztiválon - különleges esték szeptemberben
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
Huszonöt év után újra Budapesten a Vanden Plas
Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!  
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Nem kérünk elnézést: punk/metal/stoner/blues őrület az Amigoban

Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Idén nyáron egy mesés és látványos élmény...

Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Július 21-én...
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Az Esti Kornél tényleg kitette a szívét a Budapest Parkba
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
beszámolók még