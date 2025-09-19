Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában

Grandson, akit éles társadalomkritikát megfogalmazó és szívszorító, valós történeteket feldolgozó dalairól ismerünk, harmadik nagylemeze, az INERTIA megjelenésével még sötétebb, keményebb és kompromiszummentesebb oldalát mutatja be, mint valaha. A tehetséges kanadai-amerikai művész új lemezét Budapesten is bemutatja 2026. február 14-én a Barba Negrában.

Az INERTIA Grandson harmadik nagylemeze, amely szeptember 5-én jelenik meg. Az album átfogó témája Grandson leírása szerint “az osztályszolidaritás iránti növekvő igény”, amely szerinte úgy érhető el, ha az emberek rájönnek, hogy bármely politikai spektrumon belül is előnyös számukra, ha a hatalom a kevesek helyett a sokaság kezében összpontosul. Ezt a koncepciót olyan zene kíséri, amely az elme bevonása előtt a szívet dobogtatja meg: hatalmas, nehéz riffek, dühöngő, pulzáló rap, szárnyaló refrének és az a filozófia, hogy a társadalmi igazságosságért küzdő zenének csatakiáltásként kell hangzania.

Az előző két albumán közreműködők széles körével ellentétben az INERTIA dalainak nagy részét néhány jó barátjával közösen, pár hét alatt, otthoni stúdiójukban írták – köztük No Love-pal és Maxwell Uraskyval –, a további dalokat pedig turnék gitárosa, Leo Varella szerezte. Emellett hónapokig tanulmányozta azokat a zenekarokat, amelyek nagy üzeneteket juttattak el a szélesebb közönséghez (Rage Against The Machine, System of a Down, Green Day), valamint azokat, akik stadionokat töltenek meg zsigeri rockzenéjükkel (Foo Fighters, Linkin Park, Turnstile, Queens of the Stone Age). A dalok elkészítéséhez és keveréséhez Mike Crossey-hoz (The 1975, 21 Pilots, Arctic Monkeys, LANY stb.) fordult, aki mentorálta Grandsont abban, hogy a legtöbbet hozza ki a rockzene egyszerű és organikus élő hangszeres megközelítéséből, mivel rengeteg tapasztalattal rendelkezett abban, hogy a zenekarokat karrierjük következő szintjére emelje.

Grandson az utóbbi időben többször is hatalmas közönség előtt játszott, többek között a Linkin Park visszatérő koncertjén, és a Glastonbury fesztivál neves Left Field Tent helyszínén is főfellépőként játszott: „Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy olyan színpadon léphetek fel, amely aktivistákat, művészeket és költőket vonultat fel. Biztosan a legdühösebb változatomat fogom hozni magamból!” – mondta a koncert bejelentésekor.

Bár az INERTIA ebből a dühből táplálkozik, a címe megfontoltabb forrásból származik. A cím egy beszélgetésből ered, amelyet az édesapjával folytatott, aki megjegyezte, hogy hányan indulnak el egy életútra, és feltétel nélkül ragaszkodnak hozzá. „Nagy következményekkel járó életdöntéseket hoznak, mert vakon követik azt az utat, amelyen járnak, anélkül, hogy tudatában lennének annak. Számomra ez az album megírása és ez a heavy zenei hangzás lassú, elkerülhetetlen eltávolodás volt ettől az úttól. Ebben a rendszerszintű összeomlásban, az életünk fenntarthatatlanságában is benne van az elkerülhetetlenség.”

Az INERTIA egy másfajta út, amely pogózásra késztet, miközben témáinak további vizsgálatára ösztönöz, és amelyben az amerikai politika a kontextus, amely összeköti a szélesebb, progresszív nemzetközi közönséggel. „Olyan sokan küzdenek különböző dolgokért” – összegzi. - „Hiszem, hogy ha megtaláljuk a kapcsolatot egymással, akár a zenén keresztül, akár más módon, és közösen követelünk egy fényesebb, jobb jövőt, az egy holisztikusabb életmódhoz, gondolkodásmódhoz és fogyasztási szokásokhoz vezethet. Minden egy katartikus energiafelszabadulással kezdődik. Találkozunk a küzdőtéren!” – invitál mindenkit Grandson és hallgassunk is rá: találkozunk a koncertjén február 14-én a Barba Negrában.

Fotó: Live Nation - Philips Shumk

