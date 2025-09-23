Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában

Július 24-én hatalmas metal szeánsz zajlott a Barba Negra Red színpadán. A Machine Head és a Fear Factory zenekarok együtt tették tiszteletüket nálunk jubileumi turnéjuk keretén belül. Megnéztük.

Az estét nyitó, 1989-ben alakult, amerikai indusztriális death metal banda, a Fear Factory a komplett „Demanufacture” albumot játszotta el, a harminc éves jubileumi megjelenés tiszteletére.

Húzós, feszes bő egy óra volt, tizenegy dallal, a közönség őrjöngött, tombolt, első tíz soron belül egy gombostűt sem lehetett elejteni, olyan pogo / crowd surfing ment.

Utoljára 2013-ban láttam a zenekart az akkori Fezen Fesztivál eseményen, arról nincsenek jó emlékeim (ott késtek egy órát, és elképesztő nyegleséggel játszottak). No de mégiscsak eltelt tizenkét év azóta, adtam még egy esélyt a zenekarnak élőben, és határozottan pozitív véleménnyel távoztam a szünetben a büfébe. Elképesztő hangulatú bulit toltak a „srácok”.

Kis szünet után el is érkeztünk az este fénypontjához, színpadon a Machine Head zenekar.

Kezdésnél egy hatalmas Machine Head molinó hullott le a színpad elől.

A kivetítőn a zenekar zászlói lobogtak virtuálisan, majd két perc intró után hatalmas lángcsóvák árnyékában színpadra lépett a zenekar teljes legénységével.

A lángok a koncert teljes hossza alatt fellobbantak a zene ritmusára, frontemberünk óriási pogóra, moshpitre, és crowdsurfingre ösztönözte a nagyérdeműt, nem is volt egyikből sem hiány. Közben óriási felfújt gumikalapácsokat is dobáltak a közönségbe, amivel kedvére pogózhatott, akinek erre volt igénye. A zenekar végig feszesen, elképesztő energiával zúzott. A sok zúzda, és gitár szólók közé befért egy akusztikus szakasz is, ahol frontemberünk akusztikus gitárt ragadott (alatta nyakában lógott addig is az elektromos gitár, amin aztán felváltva játszott a dal közben), és ezen blokkban Ozzyról is megemlékeztünk.

A dalok között óriási kántálással ünnepelte a közönség a zenekart, mintha nem is a Barba Negraban, hanem a Puskásban lennénk, legalábbis hangulatilag.

Az utolsó daloknál hatalmas felfújt Machine Head kockákat hajigáltak a közönségbe, amik többször is végig szánkáztak a közönség feje felett a sátorban. Mindezt konfettivel és tűzijátékkal is felturbózták, és a végén a közönségből feladott magyar zászlókkal is körbejárták a színpadot, majd kitűzték őket az utolsó dal erejéig a dob emelvényre.

A végén a zenekar többször is megköszönte az ünnepi fenomenális hangulatot, méltó jubileumi koncert volt, mindkét zenekartól.

A szervezésért köszönet a Broadway Jegyirodának!

Balázs Adrienn

Setlist:

Fear Factory:

1. Demanufacture

2. Self Bias Resistor

3. Zero Signal

4. Replica

5. New Breed

6. Dog Day Sunrise (Head of David cover)

7. Body Hammer

8. Flashpoint

9. H-K (Hunter-Killer)

10. Pisschrist

11. A Therapy for Pain

Machine Head:

1. Imperium

2. Ten Ton Hammer

3. CHØKE ØN THE ASHES ØF YOUR HATE

4. Now We Die

5. Is There Anybody Out There?

6. Aesthetics of Hate (Audience choice between this and 'Blood for Blood)

7. Old

8. ØUTSIDER

9. Locust

10. BØNESCRAPER

11. BLEEDING ME DRY

12. Dustmaker D (Bass solo by Jared MacEachern)

13. Darkness Within

14. Bulldozer

15. From This Day

16. Davidian

Encore:

17. Halo

