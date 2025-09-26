2025. szeptember 28. | vasárnap | Vencel nevenapja
 
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!

Bár az ősz már beköszöntött, a Budapest Parkban még javában tombol a nyár, hiszen egészen október 4-ig tartanak a szabadtéri esték. Az utolsó két hétben is változatos, izgalmas programokkal készül a város legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye - lesznek igazi közönségkedvencek, legendás zenekarok és elsőbálozók is. Természetesen a koncertek után éjszakai bulikkal folytatódik az este, hogy az évad igazán méltó lezárást kapjon.

Szeptember 27-én ismét visszatér a Quimby, pontosan egy évvel legutóbbi, nagysikerű Parkos fellépésük után. Magyarország egyik legizgalmasabb koncertzenekara most is egy különleges zenei utazásra invitál, amit a Jóvilágvan indít az este elején.

Az utolsó héten igazi maratoni programsorozattal várja szerdától szombatig a közönséget a Park. Október 1-jén egy igazi allstar koncert következik: a Superalbum Nagykoncerten kilenc ismert hazai előadó (Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, a Margaret Island és Mehringer) lép fel a Superar gyermekkórus társaságában. A Budapest Park ezen az estén nemcsak koncerthelyszín lesz, hanem közösségi tér, ahol a zene ereje és az együtt megélt pillanatok varázsa tölti meg a levegőt. A Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park együttműködésében létrejövő esemény célja, hogy a zenélés gyerekkori hatásait ne csak hirdesse, hanem valóban meg is mutassa. Ez az este tehát a közös éneklésről, a társadalmi felelősségvállalásról és a zene erejéről szól, amelynek nettó nyereségével a Superar Alapítvány munkáját támogatják.

Az érzelmekkel teli búcsú sem marad el: október 2-án a Margaret Island adja pályafutása utolsó koncertjét. A zenekar és a közönség közös történetének szimbolikus lezárása ez az este, amely teltházzal várja a rajongókat. Másnap, október 3-án az idei év egyetlen Brains-koncertjére kerül sor: a zenekarhoz a legendás brit Freestylers, valamint MC Navigator csatlakozik, hogy felejthetetlen energiát hozzanak a színpadra. Ezt követően indul az idei szezon utolsó Necc partyja - az ország legnagyobb házibuliján tényleg úgy igazán kiengedhetjük a gőzt a legneccesebb slágerekre.

Végül, október 4-én a Park záróeseményeként az Elefánt lép színpadra, egy különleges konceptkoncerttel: a TRANSZ egy kapu – és aki átmegy rajta, biztosan hoz magával valamit a másik oldalról. Ezen a koncerten aztán tényleg kint hagyhatjuk a valóságot! Az estét ráadásul egy másik “állati” produkció, a Kolibri indítja.

A bulik terén is változatos felhozatallal találkozhatnak az éjszaka császárai - lesz például balkán disco; zenészek a DJ pult mögött (Lil Frakk x DOÓR, Mehringer); Lidocain Night és Tesco Disco is.

És bár a nyár lassan elengedhetetlenül véget ér, a Budapest Parkban addig tart, amíg bennünk él – október 4-ig várják a látogatókat egy utolsó idei közös táncra.

Fotó: Budapest Park - Soós Bertalan

[2025.09.26.]

