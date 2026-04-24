A szürke rendes megfestése 1.: megjelent a Kiscsillag legújabb albuma

Lovasi András zenekara hat év után jött ki új lemezzel, amihez látomásos dalszöveg-videót is forgattak.

A Kiscsillag zenekar utolsó nagylemeze még a covid-járvány alatt született: a Tompa kések óta nemcsak személyi változáson ment át a pécsi eredetű együttes (Erős Márton basszusgitárost 2021-ben Hajba Imre váltotta), de az új dalok megszületésében és megszólalásában is van újdonság.

A korábban már három Kiscsillag-lemezen is dolgozó Tövisházi Ambrus 12 év után újra producerként bukkant fel a zenekar mellett: hosszas, másfél-két évig tartó közös műhelymunka során csiszolta véglegesre a zenekar azt a 16 dalt, amiről úgy döntöttek: két nyolcas egységre bontják, azaz mind a terjedelme, mind a kettős tematika okán dupla albumként szerkesztik.

Íme, A szürke rendes megfestése című lemez 1. része:

A nyolc dalt képileg is megtámogatta a Kiscsillag: Lovasi András víziója alapján a pécsi TSP ArtLab készítette el azt a kisfilmet, ami alapjául szolgál Lovasi dalszövegeinek vizuális megjelenésének. A lemez tehát nemcsak meghallgatni, de “végignézni” is érdemes.

A dupla album arculatát az a Hajdu András készítette, aki már a nyolcvanas évek végétől dolgozik közösen Lovasi Andrással különböző előadásokon, művészeti projekten, sőt ő tervezte meg a Kispál és a Borz első lemeze, a Naphoz Holddal emblematikus borítóját is. A lemezt beharangozó, korábban itt (link) bemutatott Szürke c. dal klipjét is Hajdu készítette.

Idén nyáron a dupla album gazdagon illusztrált első része megjelenik vinylen is, ami már kapható lesz Gyí, rakéta! című lemezbemutató koncerten is július 30-án a Budapest Parkban. A dobozban természetesen marad helye az ősszel érkező 2. résznek is!

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
