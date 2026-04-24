A szürke rendes megfestése 1.: megjelent a Kiscsillag legújabb albuma
Lovasi András zenekara hat év után jött ki új lemezzel, amihez látomásos dalszöveg-videót is forgattak.
A Kiscsillag zenekar utolsó nagylemeze még a covid-járvány alatt született: a Tompa kések óta nemcsak személyi változáson ment át a pécsi eredetű együttes (Erős Márton basszusgitárost 2021-ben Hajba Imre váltotta), de az új dalok megszületésében és megszólalásában is van újdonság.
A korábban már három Kiscsillag-lemezen is dolgozó Tövisházi Ambrus 12 év után újra producerként bukkant fel a zenekar mellett: hosszas, másfél-két évig tartó közös műhelymunka során csiszolta véglegesre a zenekar azt a 16 dalt, amiről úgy döntöttek: két nyolcas egységre bontják, azaz mind a terjedelme, mind a kettős tematika okán dupla albumként szerkesztik.
Íme, A szürke rendes megfestése című lemez 1. része:
A nyolc dalt képileg is megtámogatta a Kiscsillag: Lovasi András víziója alapján a pécsi TSP ArtLab készítette el azt a kisfilmet, ami alapjául szolgál Lovasi dalszövegeinek vizuális megjelenésének. A lemez tehát nemcsak meghallgatni, de “végignézni” is érdemes.
A dupla album arculatát az a Hajdu András készítette, aki már a nyolcvanas évek végétől dolgozik közösen Lovasi Andrással különböző előadásokon, művészeti projekten, sőt ő tervezte meg a Kispál és a Borz első lemeze, a Naphoz Holddal emblematikus borítóját is. A lemezt beharangozó, korábban itt (link) bemutatott Szürke c. dal klipjét is Hajdu készítette.
Idén nyáron a dupla album gazdagon illusztrált első része megjelenik vinylen is, ami már kapható lesz Gyí, rakéta! című lemezbemutató koncerten is július 30-án a Budapest Parkban. A dobozban természetesen marad helye az ősszel érkező 2. résznek is!
[2026.04.24.]
