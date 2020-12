Online hangversenysorozatot indítottak Zalaegerszegen Online hangversenysorozatot indított a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. A zenei, művészi élményt nyújtó, 12 epizódból álló sorozatban minden héten más-más hangszert mutatnak be. December harmadik hetében fuvolavariációk hangzottak el, a következő esztendőben oboa-, klarinét-, fagott-, hegedű-, cselló-, marimba-, hárfa-, zongora- és orgonajátékkal folytatódik a filmsorozat. A hangversenysorozatot záró filmben a teljes Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar játszik - mondta el az MTI-nek Tóth László zongoraművész, a hangverseny- és kiállítóterem vezetője.



A hangszereket megszólaltató művészek a legnagyobb zeneszerzők - Beethoven, Schubert, Mozart és Bartók Béla - műveit választották ki. Az előadóművészek a zeneművek legszebb pillanatait mutatják meg.



A programban a könnyedebb műfaj is megjelenik: fagotton és zongorán Astor Piazzolla, 20. századi argentin zeneszerző műveit játszák, az epizódot Győrfi Cintia és Mrakovics Norbert táncprodukciója teszi különlegességé - ismertette Tóth László.



A filmeket elsősorban az általános és középiskolás diákoknak ajánlják, de a visszajelzések szerint a virtuális koncerteket minden korosztály örömmel fogadta - tette hozzá.



Az előzményekről elmondta: évente 5-6 ezer diák váltott bérletet a hangversenyterem 30 előadásból álló ifjúsági hangversenysorozatára. Az online koncertsorozatot a koronavírus világjárvány miatt elmaradt előadássorozat pótlására hozták létre.



A hangversenyekről készült filmfelvételeket e-mailben valamennyi zalaegerszegi iskolába eljuttatták, így a diákok akár az énekórákon is megnézhetik a komolyzenei koncerteket.



Az ünnepi különkiadásban zalai zeneművészek, a Kalinka Zenekar közreműködésével karácsonyi dallamok hangzanak el a virtuális térben.



Az exkluzív épületben forgatott kisfilmek a megújult belső tereket is bemutatják. A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, az egykori zsinagóga műemléképületének felújítása decemberben fejeződött be.

MTI [2020.12.17.]