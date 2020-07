Elkenem - megérkezett Pixa és LL Junior új dala Pixa és LL Junior Elkenem klipje befutott. Mutatjuk!



Pixa és LL Junior Elkenem dalszöveg Juni Montana

Pixa Báttya Verze 1 (PIXA)

Itt a Pixa keni a szádat

csináld amit én és szaladnak utánad

Jajj de teccesz **** a szádat

Adok gyere kesst, gyere nelegyé má bánat Gyere gyere csorró, kenem a szádat

Megetetlek, hogy ne csorogjon a nyálad

Küldöm a pénz energiákat

Legyen miből enned gyerekem Refr. 4x

Elkenem a szádat sálállálá

Nelegyé má bánat nánánnáná 2x

Erős a Junival csapatni

A nyáron ezt fogod majd szét adni

A Pixának nem tudsz parancsolni

Elkeni a szádat HA VAN BULI Juni Hit me Verze 2 (LL JUNIOR) Héj mami, itt a papi

adok neked márót hami hami

kik azok a csávók habi jampik

Pixa gizda, tesóka habiszti Yalla Yalla jön a gettó technik

mellettem csini mini bombasztik

a csakrákat tessék felém kinyitni

érkezik a budapesti GYPSY KING Refr. 4x

Elkenem a szádat sálállálá

Nelegyé má bánat nánánnáná 2x

Csak a stíl ami van

Így érzem jól magam

Csak a stíl ami van

Csak a stíl ami van

Így érzem jól magam

Csak a stíl ami van

Neked nincs nekem van Pixa Hit me [2020.07.01.]