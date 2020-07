Tóth Andi segített: "Jó volt látni, hogy..." Tavasszal rendkívül érződött, hogy az ország összefogott, és mindenki a maga módján támogatta az egészségügyben dolgozókat. Az egyik ételcég Baricz Dezsővel, a Baptista Szeretetszolgálat programvezetőjével és önkéntesekkel együttműködve egy hónapon keresztül jótékonykodott. Tavasszal rendkívül érződött, hogy az ország összefogott, és mindenki a maga módján támogatta az egészségügyben dolgozókat. Az egyik ételcég Baricz Dezsővel, a Baptista Szeretetszolgálat programvezetőjével és önkéntesekkel együttműködve egy hónapon keresztül jótékonykodott. Ételeket és egészséges italokat szállítottak a kórházakba, ezzel is megkönnyítve az ott tevékenykedők izzasztó munkáját. A kezdeményezéshez híresség is csatlakozott: Tóth Andi örömmel állt az akció mellé. A hősies tettekért oklevéllel és ajándékcsomaggal tüntették ki a résztvevőket.



Több budapesti intézmény dolgozói között osztották szét az ételeket, ezzel is támogatva a rendkívül fontos munkájukat. Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat programigazgatója ötlete alapján könnyítették meg mindennapjaikat az ételekkel és italokkal. - Harminc napon keresztül folyamatosan szállítottuk az önkéntesekkel az ételeket, összesen 7000 darab gyros tálat, 2000 darab pizzát és 8000 darab egészséges üdítőitalt osztottunk a kórházak dolgozóinak. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész pedig 115 db ZeneVarázslat - Lélekhíd című lemezt ajánlott fel. Most pedig örömmel ismertük el a Pizza King tulajdonosával együtt az önkéntesek munkáját, ezért egy emléklappal és vacsorameghívással kedveskedtünk nekik. Köszönet az önkénteseknek a csodás szolgálatért, amelyet közösen végeztünk. A szervezet munkatársai és önkéntesei az alábbi kórházakat látogatták meg tavasszal: Szent László Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, Bethesda Gyermekkórház, Uzsoki Kórház, Országos Központi Baleseti Ambulancia, Merényi Gusztáv Kórház és az Országos Mentőszolgálat. Tóth Andi, énekesnő is három intézményben - a Szent László Kórházban, a Heim Pál Gyermekkórházban és az Uzsoki Kórházban - továbbá az Országos Mentőszolgálatnál járt, hogy jelenlétével és az osztással megköszönje az egészségügyi dolgozók hősies tevékenységét. - Mindig szívesen állok Dezső mellé. Előadóként elég sok szabadidőm volt tavasszal, és nagyon örültem, hogy legalább olyan dolgot tudok tenni, amivel másoknak segítek, szóval nagyon élveztem. Jó volt látni, hogy összegyűlnek az emberek, és egy emberként segítenek. Sikerült egy kis mosolyt csalni a dolgozók arcára, akiknek nagyon jól esett, hogy gondoltunk rájuk. Ismerem az önkénteseket, több jótékonysági eseményen vettünk már részt együtt. Szeretek jótékonykodni, főleg ha éneklésről van szó. Örömmel énekelek négy-öt dalt, és nem kérek érte fellépési díjat, hiszen én ettől nem leszek szegényebb, viszont másnak ez nagy segítség és élmény. [2020.07.08.]