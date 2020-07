Zempléni Fesztivál 2020 - fontos híreket közöltek a szervezők Mintegy 70 programot kínál 35 helyszínen a Zempléni Fesztivál augusztus 14. és 23. között - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában. Turjányi Miklós, a fesztivál igazgatója a műsorban elmondta, hogy a komolyzenei, könnyűzenei és dzsesszkoncertek mellett operabemutató, gyerekprogramok, kirándulások és irodalmi estek is várják az érdeklődőket.



A helyszínek között templomi terek, kastély- és vártermek, pincészetek is találhatók többek között Sátoraljaújhelyen, Szerencsen, Tokajban, Sárospatakon, Taktaharkányban, Pálházán és Tarcalon.



A rendezvényen szólóestet ad Várjon Dénes zongoraművész, fellép mások mellett Rúzsa Magdi, elhangzik az István, a király koncertváltozata, valamint az utolsó nap mutatják be Mozart Don Giovanni című operáját Hábetler András rendezésében - ismertette a programokat a fesztiváligazgató. MTI [2020.07.10.]