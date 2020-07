Gospelturnéra indulnak Malek Andreáék Húszállomásos gospelturnéra indult Malék Andra énekes és Jáger Bandi dzsesszzongorista, zeneszerző. Pénteken Veszprémben lépnek fel jótékonysági koncert keretében, amellyel a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Újszülött és Gyermek Intenzív Osztályát támogatják - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői adásában. A Malek Andi Soulistic formáció a gospel, a soul és a rhythm and blues műfajokat ötvözi, idén Kegyelmed oly nagy című daluk megkapta a legjobb dicsőítő dalnak járó Szikra-díjat.



A karantén időszakában több dal is született, köztük a járványhelyzetről szóló Reménység, amelyre nemsokára klip is készül - mondta el Jáger Bandi dzsesszzongorista, zeneszerző az M1 aktuális csatorna hétfői adásában, hozzátéve: augusztusban új gospelalbumot készítenek, amely a terveik szerint ősszel jelenik meg. A húszállomásos gospelturné megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta - hangsúlyozta.



Malek Andrea elmondta: a gospeldalok zenéjét Jáger Bandi szerezte, míg a szövegek nagy részét ő maga írta. MTI [2020.07.14.]