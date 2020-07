Hoppá! A magyar énekes nagy bejelentést tett Már nagyon készülnek a szeptemberre Szeptemberben érkezik a Star Academy műsorból megismert Kertész Iván új kislemeze, ami 3 új dalt fog tartalmazni és ami a 2021-re tervezett második nagylemezének előfutára is egyben. Az énekes és producere egy közös Facebook Live-ban jelentették be a nagy hírt. A címadó dalhoz egy videoklipet is készítenek. "Mennék, rohannék" lesz a megjelenő EP címe, ami az ismert digitális felületeken lesz elérhető - erről is tájékoztatott bennünket Hársházi Szabi dalszerző-producer az alábbi Facebook live videóban: Az énekes és producere közt jó az összhang, ez a videóból is jól kitűnik; valamint Kertész Iván tavaly megjelent első zenei albuma is ezt tükrözi. [2020.07.28.] Megosztom: