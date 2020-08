Érkezik Békéscsabára a Megfeszített rockopera Szeptember végén mutatják be a Békéscsabai Jókai Színházban a Megfeszített című rockoperát, a közismert bibliai történetet feldolgozó grandiózus színházi előadásban több mint 70 színész, énekes és táncos lép fel - hangzott el pénteken az M1 aktuális csatornán. A rockoperát Koltay Gábor rendezi, az előadás zenéjét Koltay Gergely írta. Az idén ismét színpadra kerülő világzenei szerzeményt már bemutatták egyszer a 2000-es évek elején a csíksomlyói nyeregben. A tisztesség, a becsület és a hűség a pénzzel és a hatalommal szembeni konfliktusáról szóló történet külön figyelmet szentel a tömegek manipulálhatóságának.



Az előadást augusztus 19-én már megtekinthetik a nézők a Szarvasi Vízi Színházban - közölte Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója.



Az történetnek magyar vonatkozása is van, mivel a színházi darab be akarja mutatni, hogy a magyarság hogyan ékelődött Szent István király uralkodása után a keresztény kultúrába - emlékeztetett Bozsó József, a Magyar Zenés Színház igazgatója, aki a produkcióban Jézus egyik tanítványát alakítja. Hozzátette, a Békéscsabai Jókai Színház és a Magyar Zenés Színház következő közös produkcióját, a Viktória című operettet november 9-én mutatják be.