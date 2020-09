Kowalsky meg Vega koncerttel búcsúzik idénre a Plázs A balatoni felüdülőközpont, a Plázs szeptember 12-én zárja idénre kapuit, azonban tesznek róla, hogy a búcsú emlékezetes maradjon: péntek este a Kowalsky meg a Vega játszik, míg másnap a nyár utolsó Rakonczai Piano estje után, reggelig tartó Wannabe party zárja a sort.



A siófoki Plázson még most is tart a nyár. Szerencsére nemcsak a programok tekintetében, hiszen az időjárásnak köszönhetően a Balaton még most is csobbanásra csábít, ahogy a fehér homokos parton is jól esik az év utolsó napfürdőit kiélvezni. A Plázs a különös nyár ellenére is egy sikeres szezont búcsúztathat, ahol ezúttal is - a biztonsági korlátokat minden alkalommal betartva – bulizhattunk hétvégenként a tengerpartinak is beillő környezetben.



Éppen ezért a záróhétvége is nagy durranásnak ígérkezik, hiszen pénteken a közönségkedvenc Kowalsky meg a Vega hozza el slágereit. A csapat augusztus elején jelentette meg legújabb, Tombold ki című klipjét, a dal szövege pedig nem is lehetne aktuálisabb 2020 tekintetében, így különösen jó lesz – a dal címére hagyatkozva – kitombolni magunkat a koncerten. A koncert előtt és után Dj Juhász Laci lesz a hangulat felelőse.



Másnap az egész nyáron sikeresen futó Rakonczai Piano esten táncolhatunk a parketten majd a 2020-as Plázs egyik kedvenc partyja, a Wannabe rángat el bennünket a 90-es évek legjobb és legkínosabb pillanataiba, hogy napfelkeltéig még utoljára kiélvezhessük egy igazi, Balaton-parti nyáréjszaka varázsát. Találkozzunk jövőre! [2020.09.09.]

