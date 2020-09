A Balázs Elemér Group és a Gadó Gábor Quintet a Müpában Szeptember 30-án az egyik legnépszerűbb magyar jazz-zenekar, a Balázs Elemér Group lép fel, míg október 7-én a Gadó Gábor Quintet ad koncertet első alkalommal a Müpában. A kétszeres Fonogram-díjas jazzdobos, Balázs Elemér együttese a 2007-es Early Music album anyagát hozza el szeptember 30-án újra a közönségnek, a lemezen eredetileg is hallható katalán énekesnő, Nuria Rial közreműködésével.



Az est másik különleges vendége a zenekarral egyidős ifj. Balázs Elemér lesz, aki édesapjához hasonlóan remek rögtönzőkészséggel megáldott zenész - írja a Müpa az MTI-hez eljutatott hétfői közleménye. Gadó Gábor jazzgitáros közel 30 éves pályafutását több jelentős elismeréssel díjazták Magyarországon és külföldön is, többek között 2003-ban a francia L'Académie du Jazz neki ítélte az év európai jazzművészének járó Bobby Jaspar-életműdíjat.



Az évek óta Franciaországban élő zenész magyarországi kvintettje már hosszabb ideje együtt muzsikál, ám ez lesz az első alkalom, hogy ez a felállás - Gadó Gábor mellett Ávéd János, Bacsó Kristóf, Horváth Balázs és Halmos András - hallható lesz a Müpában - olvasható a közleményben.



