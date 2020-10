Zséda: "Végre eljött az ideje...." A 80’-as évek ikonikus slágerét dolgozta fel Zséda. Ezúttal Vikidál Gyula klasszikusának, a „Csak a szívemet dobom eléd” vadonatúj, elektro-popos újragondolásával célozza meg a slágerlistákat az eMerton- és Fonogram-díjas énekesnő. “Régi tervem volt ezt a dalt elénekelni. Végre eljött az ideje, mert most tudtam azt a magabiztosságot, azt a kirobbanó energiát beletenni, ami igazán életre kelti” - mesélte Zséda az újdonságról.



„Vikidál Gyula régi kedvencem, óriási hang, nagy formátumú énekes, és boldog vagyok, hogy meghallgatta és tetszik neki ez az új változat! Imádtam csinálni, mert hatalmas ívet lehet a dalban bejárni, sok lehetőség van benne egy énekes számára. A rockos, energikus verzéktől, a szenvedélyes, musical-es, drámai végkifejletig. Presser Gábor és Sztevanovity Dusán szerzeményei mindig nagy hatással voltak rám!” Szenzációs látványvilágú, neon fényekben gazdag videóklip is forgott a trackhez, amiben az énekesnő a korszak ikonikus autójával száguld az éjszakában. „Amikor a klip rendezője, Indián előállt az ötlettel, hogy egy DeLorean-al forgassunk, csak úgy tódultak elő a gyerekkori emlékek. Mert ki ne játszott volna el a gondolattal kiskorában, hogy beül a ’Vissza a jövőbe!’ autójába és oda utazik térben és időben, ahová csak szeretne” - vallott a forgatásról az énekesnő. Zséda nyári slágere, a rádiók repertoárjának állandó eleme, az „Életben maradni” már bepillantást engedett a készülő új nagylemez hangzásvilágába és most is hasonló időutazásban lehet részünk. [2020.10.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu