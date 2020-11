Álarcos énekes - Ő volt a Maki álarc alatt A kilencedik adásban lepleződött le – a stúdióban ülő nézők és a Nyomozók döntése alapján - a Maki! Az álarc pedig Pintér Tibort, "Tenyát", színházigazgatót és színészt rejtette! A nézőket és a Nyomozókat egy, eddig még nem látott plusz nyom is segítette, hogy sikerrel leplezzék le az álarcok mögé rejtőzött sztárokat. Vagy az átvilágított bőröndöknek köszönhetően, vagy a több hetes, megfeszített nyomozati munka eredményeként, de az egyik Nyomozó sikeres végső tippet adott le! Ezzel pedig újabb sikert könyvelhetett el a Nyomozócsapat: Gáspár Laci fejtette meg a Maki titkát! Egyedül ő tippelte meg helyesen, hogy ki van a maszk mögött! A Nyomozók hozzáállása is változott, tanulva az előző hét közös gyanúsításából: a végső tippeknél minden Nyomozó más nevet mondott be, hogy ezzel is növeljék a sikeres találat esélyét. Bejött a taktika, bár egy korábbi adásban Csobot Adél jó úton járt, a végső tippnél mégis Rákóczi Ferenc nevével próbálkozott. A kilencedik adásban a Zebra az Elefánttal, majd a Maki a Röfivel párbajozott. Az országos találgatás folytatódik, ki van, illetve kik vannak a versenyben maradt maszkok mögött? A meglepetések showműsorában bármi megtörténhet, a tét egyre nagyobb! Az adást követően az RTL Moston azonnal indítható az Álarc mögött, ahol Csobot Adél és Hargitai Bea a Makival, azaz Pintér Tenyával beszélget. [2020.11.01.] Megosztom: