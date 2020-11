Közleményt adott ki hétfőn a Madách Szinház Íme a Madách Szinház tájékoztatója, "Kedves Nézőink! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy március óta a korábbinál is nagyobb szeretettel tartottak ki mellettünk, amikor lehetett, jöttek az előadásainkra, vagy éppen a Madách Színház online előadásait követték. A Madách Színház online színháza novembertől újra várja Önöket, műsorunk itt olvasható: https://madachszinhaz.hu/szinpadon Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy mától, 2020. november 9-től 2020. december 27-ig a Madách Színház Nagyszínpadára és Stúdió Színpadára meghirdetett előadások elmaradnak. Szeretnénk biztosítani Önöket, hogy a kényszerűségből elmaradt előadásaink okán Nézőinket nem éri kár. Az elmaradó előadásokra váltott jegyek esetében az alábbi lehetőségek közül választhatnak: 1. Jegyüket ajándékkártyára cseréljük, amely 2021. december 31-ig felhasználható a Madách Színház bármelyik előadására.

2. Amennyiben jegyeiket szeretnék visszaváltani, megtehetik 2020. december 27-ig.

3. Abban az esetben, ha megváltott jegyük árával támogatni kívánják a Madách Színházat, azaz nem óhajtják sem visszaváltani, sem ajándékkártyára cserélni, kérjük, tudassák ezt velünk írásban. Köszönettel fogadjuk nyilatkozatukat felajánlásukról a szervezes@madachszinhaz.hu címen. Mi a teendőjük? I. Amennyiben online vásárolták jegyüket, munkatársaink e-mailben megkeresik Önöket. Kérjük, válaszlevelükben közöljék döntésüket, addig legyenek türelemmel.

II. Amennyiben bármelyik pénztárunkban vásárolták jegyüket, akkor az alábbiak közül választhatnak:

a. Kérjük, hogy a jegyet fotózzák le és küldjék el a szervezes@madachszinhaz.hu címre, és közöljék szándékukat (ajándékutalványt kérek, a jegy árának visszafizetését kérem, vagy lemondok a jegy áráról a Színház javára). A levél tárgyában jelöljék meg az elmaradt előadás címét és dátumát. A visszaváltás esetén kérjük a bankszámla számukat is szíveskedjenek megadni. Ezt követően szükség esetén munkatársunk felveszi Önökkel a kapcsolatot, és kérésüknek megfelelően intézkedik.

b. A jegyüket személyesen a Madách Színház jegypénztárában is visszaválthatják 2020. december 27-ig hétköznaponként 10.00-18.00 óráig, a Budapest, VII. Erzsébet krt. 31-33. szám alatt. AKÁR ONLINE VÁSÁROLTÁK A JEGYET, AKÁR PÉNZTÁRBAN, KÉRJÜK, VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY A JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA VAGY AJÁNDÉKKÁRTYÁRA CSERÉLÉSE 2020. DECEMBER 27-IG LEHETSÉGES! A 2020. december 27. utáni időpontra kitűzött előadások megtartásáról vagy lemondásáról a járvány alakulásának függvényében döntünk. Amennyiben kénytelenek leszünk újabb előadásokat lemondani, úgy azokat a Nézőinket is kárpótolni fogjuk, akik a fenti előadásokra váltottak jegyet. Kérdéseiket továbbra is a szervezes@madachszinhaz.hu e-mail címen várjuk, vagy forduljanak munkatársainkhoz hétfőtől péntekig 10-18 óráig a 70/491-6780 és 70/684-0851-es telefonszámon." [2020.11.09.]