After Sajó Dáviddal: az új zenei podcast indult Hetente egy új epizód, a korábbiaknál is kevésbé mainstream témák, minden eddiginél személyesebb beszélgetések: ezt ígéri Sajó Dávid most induló podcastje, amely mögé a Universal Music Hungary állt be állandó partnerként. „Egy hosszabb beszélgetés sokkal intimebb, korrektebb és tágabb képet ad egy-egy vendégről, mint egy írott mélyinterjú. Itt nem lehet utólag kivetetni részeket, vagy panaszkodni, hogy túl klikkhajhász lett a cikk címe. Egy podcastben egy vendégtől azt hallja és úgy a hallgató, ahogy az valóban elhangzott. Ráadásul a podcasthallgatás ma már alap háttértevékenység: szívesebben hallgat meg valaki egy részt mosogatás közben ahelyett, hogy elolvasson egy 30 ezer karakteres cikket ugyanabban a témában. Újságíróként is azt tapasztalom, hogy a podcast átvette a klasszikus interjúk szerepét” – mondja az After szerkesztő-műsorvezetője, Sajó Dávid. A műsor ötlete egyébként egy házibuliban született meg, és rántottakészítés közben öltött pitchelhető formát: „Először csak azon szomorkodtunk, hogy mi lesz a Stenk podcasttel az indexesek távozása után. Pár nappal később pedig felvillant a kis villanykörte a fejemben, hogy sublabelként simán csinálhatnánk egy podcastet is, mélyinterjúkkal, zeneipari áttekintésekkel, és hogy Dávid szerkesztői közreműködésével kiegészülve mennyire hiánypótló lenne a végeredmény” – mondja Makumi Kamau, aki Fodor Máriusszal együtt a Banana Records vezetője, és ők az After producerei is. Így jött az ötlet, hogy a projekttel felkeressék a Banana anyakiadóját, a Universal Music Hungaryt, akik nagyon nyitottan álltak a közös munkához. „Zenei kiadóként fontos missziónk, hogy a hazai előadók minél több platformon jelenhessenek meg: úgy gondoljuk, hogy az idei év után erre most minden eddiginél nagyobb szükség van. Emellett Dáviddal természetesen már többször dolgoztunk együtt interjúkon, klippremiereken, illetve a korábbi podcastjét is gyakran hallgattuk, egyrészt a vendégek, másrészt az egyedi stílusa miatt. Éppen ezért nem volt kérdés számunkra, hogy igent mondunk-e, amikor Kamáék megkerestek minket azzal, hogy mit szólnánk, ha a műsor főtámogatója a UMG Hungary lenne” – mesél Peremenczky Krisztina, a kiadó magyarországi cégvezetője arról, hogy miért volt számukra egyértelmű, hogy beállnak egy még csak induló műsor mögé. Az After Sajó Dáviddal a témákat illetően szabadabb lesz: a mélyinterjúk mellett elemzések, összefoglalók, „kibeszélők” is lesznek, illetve nemcsak a hazai előadókról, hanem nemzetközi megjelenésekről is több szó esik majd. Formátuma indexes elődjéhez hasonló, viszont az új sorozatban a beszélgetések egy részéhez videó is készül. Az interjúk intimitására a környezet is rásegít, hiszen a műsorvezető saját lakásába hívja vendégeit, itt készülnek a podcast felvételei. (A házi stúdió felszereléseinek egy részét a Lenovo, a Samsung és a Sennheiser biztosította.) Az új epizódok heti rendszerességgel kerülnek fel Spotifyra, Apple Musicra és YouTube-ra. Aki viszont a régi és az új podcastben is biztos pont, az a műsorvezető, Sajó Dávid. „Tisztában vagyok vele, hogy mennyire megosztó tudok lenni ebben a közegben, és szeretnék erre még jobban ráerősíteni azzal, hogy teret adok a párbeszédnek, és belemegyek olyan kényesebb kérdésekbe is, amik egy cikkbe sokszor nem férnek bele. Azt vettem észre, hogy a zenészek őszintén megnyílnak bármilyen témában, ha érzik, hogy a kérdezőt tényleg érdekli, és kapnak időt arra, hogy kibontsák a gondolataikat. Erre a célra egy egy-másfél órás podcast szerintem jobban megfelel, mint egy sima interjú: remélem, ezt a hallgatók is így gondolják majd” – mondja. Az After Sajó Dáviddal első adása január 5-től elérhető a főbb digitális platformokon, a vendég Marsalkó Dávid (Halott Pénz). Friss infók a műsor Facebookján és Insta-oldalán. [2021.01.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu