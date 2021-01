Ekkor láthatod a tévében Mága Zoltán hagyományos újévi koncertjét 2021-ben is koncerttel indította az évet Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész. A gálaestet akkor online közvetítéssel követhették az érdeklődők, január 17-én vasárnap este 21.15-től viszont a Duna Televízió képernyője előtt élhetik újra a zenei élményt azok, akik a közmédia műsorára kapcsolnak. Mága Zoltán koncertjeinek nemes hagyománya, hogy a klasszikus zene, az opera, a szenvedélyes duettek, valamint virtuóz darabok mellett a könnyűzenei slágerek is teret kapnak, így mindenki megtalálhatja a számára kedves vagy hozzá közelebb álló műfajokat. A hegedűművész ezen a kivételes estén ismételten virtuóz darabokkal nyűgözte le az online közönséget. A gálaesten többek között fellépett Komlósi Ildikó, Kossuth-díjas opera-énekesnő; Sümegi Eszter, Kossuth-díjas opera-énekesnő; László Boldizsár, a Magyar Állami Operaház tenorja; Keresztes Ildikó, eMeRTon-díjas énekesnő; Szulák Andrea, eMeRTon-díjas énekesnő; valamint Zsédenyi Adrienn, Wolf Kati, Tóth Gabi, Mága Jennifer, Ragány Misa, Nagy Szilárd és Takács Nicolas is. A művészek tiszteletüket és köszönetüket is kifejezték a koncerttel a vírus elleni védekezésben résztvevőknek, valamint megemlékeztek a nemrég elhunyt Kossuth-díjas Balázs Fecóról is. A koncerten közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, valamint a Budapesti Gipsy Virtuózok. Vezényelt Kovács László érdemes művész ÚJÉVI KONCERT JANUÁR 17-ÉN VASÁRNAP 21.15-KOR A DUNA TELEVÍZIÓ MŰSORÁN [2021.01.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu