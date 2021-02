A Madách Színház Akciótervet készített A Madách Színház Akciótervet készített, amely megoldást kínál a Harmadik Magyar Musical Pályázat országos megismertetésére, valamint a nehéz helyzetbe került színművészek megsegítésére. A Madách Színház tavaly nyáron indította útnak harmadik Magyar Musical Pályázatát. A Pályázat több szakaszból áll. A második forduló után 31 aspiránsból 16-an jutottak tovább, akik március 22-ig teljes pályaművüket nyújtják be. Az utolsó, döntő fordulóba ezek közül várhatóan 8-9 mű kerül majd, amelyekből 30 perces keresztmetszet kerül színre, 2021 május vége és július eleje között, a Madách Színházban.



Az akcióterv hármas célt szolgál:

1. A Harmadik Magyar Musical Pályázat 30 perces részleteinek gondos előkészítése és minél sikeresebb színrevitele.

2. A 30 perces részletek minél szélesebb körben történő bemutatása.

3. Segíteni szeretnénk továbbá a koronavírus válság miatt nehéz anyagi helyzetbe került színművészeinken. Mindezekért társulatot szervezünk a Madách Színház társulatából.



20-25 művészt felkérünk arra, hogy a Magyar Musical Pályázat említett keresztmetszeteinek bemutatásában május és július között vegyenek részt. Ezzel a Pályázat számára biztosítjuk művészeink rendelkezésre állását, művészeink számára pedig majdani fellépti díjuk terhére előleget biztosítunk, amely remélhetőleg könnyít a jelenlegi szorult helyzetükön.

A Magyar Musical Pályázat minél sikeresebb prezentálása érdekében a bemutatókat a Madách Színház új Online Stúdiójából közvetítjük, ezáltal országos nyilvánosságot biztosítunk a műveknek.

Megkönnyítjük a vidéki színházak igazgatóinak is a készülő művek megtekintését és megszavaztatjuk közönségünket a készülő művekről, ezzel is elősegítve azok ismertségét.

Előnyt jelenthet a majdani győzteseknek az is, hogy műveik már a bemutató előtt ismertek lehetnek a közönség előtt.



A III. Magyar Musical Pályázat harmadik fordulójába a zsűri döntése alapján az alábbi művek jutottak tovább:

Egressy Zoltán – Szitha Miklós: A TEGNAP HOLNAPJA

Kósa Zsolt – Okos Tibor: ÁRVÁCSKA

Másik Lehel – Pécsváradi Zoltán – Vizeli Csaba: BÉKEBELI KÉMTÖRTÉNET

Farkas Csaba – Józsa Tamás: DURUZSOL AZ ERDŐ

Tóth Tamás: EGO Bereczky G. Zoltán: GIF

Punk Balázs – Koscsisák András – Molnár Ervin: HASFELMETSZŐ JACK

Kövessy Róbert – Olgyai Gábor – Széll-Rózsa Szilvia: HEGYIKRISTÁLY

Derzsi György – Meskó Zsolt: KAZINCZY - A TIZENÖTÖDIK VÉRTANÚ

Kiss Ágnes – Szántó Sándor: KELEMEN-KEDŐK

Havasi Tamás – Stahl-Bohus Hanna: KÉT NAP

Czető Bernát László – Jenei Szilveszter – Kocsis L. Mihály: MAGYAR VÁMPÍR

Puller István: ÖRÖKSÉG

Hegyi György – Tóth Péter: SHAKESPEARE ZRT

Göndör Dávid – Jeszenszky András – Kuti Gergely – Nagy Dzsasztin: TALÁN ZALÁN

Balázs Júlia – Balla István – Berger Vivien – Hárs Anna – Wéber András: VÉG/TISZTESSÉG



