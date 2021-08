Hátborzongató és megható kisfilm készült a Dear Fear dalhoz Egy dal a félelem ellen, egy videó az uniformizálás, megbélyegzés, kirekesztés ellen – Dear Fear című dalához készített videóklipet Andrew J.K. Egy dal a félelem ellen, egy videó az uniformizálás, megbélyegzés, kirekesztés ellen. A1 című nagylemeze újabb dalához készített videóklipet az Andrew J.K. művésznéven zenélő Karsai J. András színész, énekes-dalszerző, pantomimművész, aki érintettként több írásban és interjúban állt ki nyilvánosan az LMBTQI jogok mellett az elmúlt évben. A Dear Fear dinamikus fesztiválzene, ugyanakkor a szövegvilága – ami Andrew J.K. összes szerzeményét jellemzi - ezúttal is nagyon mély és személyes érzéseket feszeget, egyfajta monológ a megszemélyesített félelemhez és annak téves iránymutatásaihoz. Andrew J.K., vagyis Karsai J. András első nagylemeze, az A1 tavaly tavasszal jelent meg, és három magyar, valamint nyolc angol nyelvű dalt tartalmaz. Korábban szövegvideó készült a Chris Lawyerrel közös, Ajtók című dalhoz, amit a Tópart című dal videóklipje követett, melyhez az előadó az édesanyja, Karsai Gizella énekesnő-pantomimművész akvarellfestményeit használta fel. A Walk című dal videóklipjének felvételei pedig két év alatt hat országban készültek. Az A1 című lemezhez kapcsolódó legújabb videóklip a Dear Fear (Kedves Félelem!) címet viseli, amelynek különös aktualitást adnak a közelmúlt közéleti eseményei. - A dalt a szembenézésről és a félelemből való kitörésről írtam. Gyakran nem merünk meglépni olyan dolgokat, amikhez egyébként meg lenne bennünk a képesség és az erő, azonban eljönnek azok a pontok az életünkben, amikor nemet mondunk a félelemnek, és kilépünk az árnyékból. A dal ezt a pillanatot és érzést ragadja meg, amely a saját élete függvényében mindenki számára mást jelent, de mindenki kapcsolódni tud hozzá. Az én életemet tekintve egy ilyen pillanat volt, amikor fél éve a nyilvánosság előtt meséltem gyermekkoromról és a felnőtté válásomról. Ez adta az iránymutatást a dal videoklipjének témájához is – mondta Andrew J.K., aki tavalyig a hivatalos oldalán csak a szakmai pályafutásával kapcsolatos híreket osztotta meg, azonban karácsonykor megható Facebook-bejegyzésben, majd ennek kapcsán több interjúban vállalta nyíltan, hogy meleg. Saját példáján keresztül írt arról, milyen érzés fiatalon, segítség nélkül feldolgozni a felismerést, átélni az igazságtalan támadásokat, illetve elfogadni saját magát. Reflektált továbbá az elmúlt időszakban sokat elhangzó „gyermekvédelem”- kérdéskörre is.



A teljes poszt itt olvasható - Hónapok óta gyűlt bennem a fájdalom, amit az újabb és újabb politikai megnyilvánulások és tettek okoztak, majd tudtam, eljött az idő, hogy szembenézzek a félelmeimmel, és megtegyem, amit tudok. Művészi és emberi felelősségemnek éreztem, hogy amikor az ország olyan irányba tart, ahol téves információkra alapozva uszítanak ártatlan emberek ellen, ellenem is, akkor kiálljak, és a saját életemről mesélve, első kézből oszlassak el továbbra is jelen lévő tévhiteket, félreértéseket, valamint kapcsolódási pontot, segítséget nyújtsak a hozzám hasonló sorsú embereknek, akik esetleg egyedül érzik magukat ebben a helyzetben - mondta Andrew J.K.



Hozzátette: - Rengeteg szeretetet és támogató visszajelzést kaptam, illetve többen írtak rám ismeretlenül, hogy erőt adott nekik az írásom. Pontosan ezért fontos a nyílt kommunikáció, a láthatóság, a tabusítás megszűntetése. A helyzet viszont csak súlyosbodott, többek közt az úgynevezett „gyermekvédelmi törvény” által, ami hamis képet fest és hátrányos helyzetbe hozza az LMBTQI közösség tagjait. Elszomorító látni a gyűlöletkeltést, amikor élhetnénk békében is, egymást elfogadva. Olyan egyszerű lenne, hiszen a téma az, hogy nincsen téma. Emberek megszületnek, valaki ezt az életet kapja, valaki pedig azt. A létezés nem propaganda, nem fertőző, és nem befolyásolás eredménye, a létezés adott és megmásíthatatlan. Nincs törvény, hatalom, ami felülírja az életet. A világ színes és színesek vagyunk benne mind. Így szép, így teljes. Aki erőszakkal eltakarja a színeit, aki a színeket rangsorolja: hazudik a világról és rombol. A teljes élethez való jog mindenkié. Ezt az üzenetet most a művészet nyelvén is szerettem volna közvetíteni- fogalmazott a művész. A Dear Fear című dalhoz készült hátborzongató és megható kisfilm egy fiktív világ tükrében dolgoz fel nagyon is valóságos eseményeket, és reflektál az LMBTQI közösség elleni támadásokra. Az alkotófolyamatban az előadóművész-dalszerző forgatókönyvíróként, rendezőként, gyártásvezetőként, koreográfusként is közreműködött. A klipben szereplő alkotók és művészek - köztük a legismertebb magyar transznemű nő, Novák Angéla - tehetségüket és hitüket adták a produkcióhoz.



A videó operatőre és vágója Balázs Gergely volt, a dalt Somogyvári Dániel zenei producer hangszerelte és keverte.



