Opera Otthonra - A Mester és Margaritát mutatják be szombaton az online sorozatban A Mester és Margarita című opera-musical színpadi ősbemutatója látható szombaton az Opera Otthonra online közvetítéssorozatban. Szente Vajk rendezésében, Balczó Péter, Sáfár Orsolya és Kálmán Péter főszereplésével tartja meg a Magyar Állami Operaház Gyöngyösi Levente A Mester és Margarita című opera-musicaljének színpadi ősbemutatóját.

A nagyszabású előadás az évadban egyetlen alkalommal, szombaton 20 órától látható az Opera Otthonra online közvetítéssorozatában a jegy.hu felületén - közölte a dalszínház kedden az MTI-vel.



Mint felidézték, Gyöngyösi Levente zeneszerző Hollerung Gábor karmester, a Budafoki Dohányi Zenekar zeneigazgatójának felkérésére fogott a darab megírásába 2013-ban. A regény több idősíkban játszódó cselekményét és többrétegű értelmezését Gyöngyösi a zenéjében is érzékeltetni kívánta, így jött létre a opera-musical műfaja, amelyben a rock, a musical és az opera hangzásvilága keveredik a szovjet éra indulóival és számos könnyűzenei utalással.



A darab librettóját Várady Szabolcs szerezte, aki Bognár Róbert és Schlanger András forgatókönyvírókkal dolgozott közösen. A művet koncertszerű változatban 2017-ben mutatták be a Miskolci Operafesztiválon.



Az Operaház színpadi produkciójában a Magyar Nemzeti Balett táncosai (koreográfus Túri Lajos Péter) és a Magyar Légtornász Egyesület akrobatái (artista koreográfus Vincze Tünde) is szerephez jutnak. Mind a jelmezek, mind a díszletek látványvilága a rendező rendszeres alkotótársa, Kentaur munkáját dicséri.



Az online előadás főbb szerepeit Balczó Péter (Mester/Jesua) Sáfár Orsolya (Margarita), Kálmán Péter (Woland), Kovács István (Sztravinszkij/Pilátus) Hábetler András (Berlioz/Kajafás) és Varga Donát (Hontalan Iván/Lévi Máté) alakítják. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató Csiki Gábor) Hollerung Gábor vezényli. MTI [2021.02.10.]