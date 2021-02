Fiatal tehetségekkel lép színpadra a Liszt Ferenc Kamarazenekar Fiatal tehetségekkel lép színpadra a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Budapest Music Centerben (BMC). Az online koncert pénteken a zenekar megújult honlapján (www.lfkz.hu), Facebook- és YouTube-csatornáján követhető. A zenekar keddi közleménye szerint az est fellépője Rozsonyits Ildikó, Schmalzl Ella, Simic Aleksander, Magyar Valentin és Sárközi Ádám lesz. A koncert Rozsonyits Ildikó előadásában Bach A-dúr zongoraversenyével kezdődik. Mint írják, a 14 éves zongorista a 2020-as Virtuózok V4+ tehetségkutató nyertese, aki a Pesti Vigadóban, a Müpában és a Zeneakadémián is fellépett már.



Schmalzl Ella Saint-Saens Allegro appassionato című művét adja elő. Az ifjú csellista Déri György Liszt-díjas csellóművész egykori tanítványa és Várdai István jelenlegi állandó diákja, aki legutóbb Bécsben nyert első helyezést a Prima la Musica tartományi versenyén, tehetségét a 12. Antonio Janigro Junior nemzetközi hegedűversenyen is elismerték Zágrábban.



Simic Aleksander Várdai István állandó tanítványai közé tartozik, a pénteki koncerten közösen adják elő Vivaldi G-moll concerto két csellóra írt változatát. Simic Aleksander Bécsben 2018-ban megnyerte a Vienna Classic Pure nemzetközi zenei versenyt, a legjobb bécsi klasszikus előadásáért különdíjban részesült, 2019-ben pedig a New York-i Carnegie Hallban adott szólókoncertet.



Magyar Valentin, aki az esten Bach f-moll zongoraversenyét játssza, Fejérvári Zoltán zongoraművésszel folytat hosszútávú együttműködést. Több nemzetközi zongorahangverseny díjazottja, egyben hazai és külföldi pódiumok rendszeres fellépője.



Az online koncertet Sárközi Ádám Kuszevickij fisz-moll nagybőgőversenyével zárja. Sárközi Ádám 2019-ben egy színpadon léphetett fel a Pannon Filharmonikusokkal, legutóbb pedig első helyezett lett a szlovákiai Dittersdorf Nemzetközi Nagybőgőversenyen.



A koncert a zenekar tehetséggondozási programjába illeszkedik, amely új stratégiájuk fontos pillére. Ennek jegyében különleges műhelymunkával segítik azoknak a gyerekeknek, fiataloknak a fejlődését, akik korosztályuk legkiválóbbjai közé tartoznak, valamint rendszeresen fellépési lehetőséget is biztosítanak a számukra - hangsúlyozzák a közleményben.



Az idei évadban összesen három koncertesemény is a tehetséggondozáshoz kapcsolódik: tavaly novemberben a Bartók Világverseny ifjú győztesével, Szokolay Ádámmal léptek fel, a zenekar az évad második felében mutatja be Dargay Marcellnek az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyén különdíjat nyert darabját, most pénteken pedig az öt ifjú művésszel adnak koncertet.



A zenészek felkészülését Várdai István művészeti igazgató mentorként segíti, aki igazgatói szerepében és a bécsi Zeneakadémia cselló tanszékének vezetőjeként egyaránt kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséggondozást. [2021.02.24.]