Igazi csemege érkezett! Vinylen jelent meg a Trottel új lemeze A Talayapa project címmel vinylen jelent meg a jövőre 40 éves Trottel új lemeze. A formáció annak idején punkzenekarként indult, de már hosszú ideje kísérletező elektronikus zenét játszik. "Amikor tinédzserként megsuhintott a punk szele, akkor ezt egyfajta energiának gondoltam, olyan kifejezési formának, aminek a zenei része csak egy eszköz. A Trottelt az 1985-ös újraalakulás után a szövegek mellett már jóval komplexebb zeneiség is jellemezte, miközben a közösség működése mindig eklektikus volt, a prioritás pedig a kalandvágy" - mondta Rupaszov Tamás, az együttes alapítója, basszusgitárosa, dalszerzője az MTI-nek.

Mint kifejtette, a Trottel különböző korszakait, felállásait és lemezeit a zenéhez való nyitott hozzáállás köti össze, a stílusbeli prekoncepció hiánya, és az éppen aktuális tagok hozzák saját karakterüket, hangzásvilágukat. Az együttesben a négy évtized alatt csaknem negyven ember fordult meg, ami Rupaszov szerint tükrözi az underground élethelyzetet, amit a nyolcvanas években a kötelező katonaság és a disszidálás is befolyásolt.



"Soha nem függtünk senkitől. Amióta 1992-ben megalapítottam a Trottel Recordsot, sok más kiadvány mellett minden Trottel-lemezt magam adok ki, koncertezni pedig csak olyan helyre megyünk, ami tetszik nekünk, és azt játszunk, amit mi akarunk" - jegyezte meg Rupaszov Tamás.



A Trottel legfrissebb anyaga, A Talayapa project abból a duózásból nőtte ki magát, amelyet Rupaszov és Orosz Csaba dobos 2018-ban kezdett. Az ütőhangszeres 1997-től a kétezres évek elejéig már játszott a Trottelban, három lemezen szerepelt, a Troxx Tracks-en, az Interference-en és a Fluid-on, most viszont elektromos dobon játszik. Szintén régi-új tag Kardos Rita szaxofonos, aki 2004-től 2010-ig két lemezen (One Step Ahead, Embyro) zenélt a csapatban.



A Talayapa project című LP-re hat szám került, az elmúlt néhány évben felgyülemlett darabok közül csak a Psychedelic Sound Exploration jelent kivételt, amelyet már 2010-ben játszottak, és a szám élő verziója korábban szerepelt az akkori A38-as Trottel-koncertet dokumentáló DVD-n. Mind a hat dal sodró lendületű, a mai életünkre reflektáló, 21. századi kísérleti zene.



Rupaszov Tamás az MTI-nek elmondta, hogy a Trottel Records a kezdetektől ad ki punk/hardcore felvételeket, emellett eklektikus, pszichedelikus anyagokat, és a kézezres évek második felétől a világzenéhez sorolható formációk lemezeit is.



"2016-tól én is újra átálltam a bakelit-kiadásra, ennek nagyon fontos része lett a Pajtás daloljunk! archív punkválogatás-sorozat, amely az évtizedekkel korábban kazettán kiadott anyagok újraélesztése. A nyolcvanas évek óta dokumentálom a hazai undergroundot, ami alatt minden olyan zenét értek, ami nem jut el a nagyközönséghez" - fejtette ki a zenész.



Mint elmondta, a járványkorlátozások miatt A Talayapa projectet bemutató Trottel-koncertet január 23-án közönség nélkül rögzítették az A38-hajón, a felvétel hamarosan látható lesz az M2 Petőfi TV-n. MTI [2021.02.16.]