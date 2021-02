A Dal 2021 negyedik élő adás - a továbbjutók névsora

Utolsó válogatónkban a Kaukázus, BariLaci, Radics Gigi, Süle Zsolt és a Down For Whatever csatlakozott az elődöntős mezőnyhöz. A következő körbe jutók, daluk akusztikus változatával állnak majd a színpadra.

A negyedik válogató versenyzői:

Kaukázus: Egyetlen szó

Detti: Nem muszáj

Hegedűs Bori és Tempfli Erik: Altató

Süle Zsolt: Befúj

Balogh Eszter: Maradnék

Luscinia: Labirintus

LivingRoom: Megtörtént

BariLaci: Féltelek

Down For Whatever: Zuhanás

Radics Gigi: Egy vagy velem



A Dal 2021 negyedik válogatójából ez az 5 produkció került be az elődöntőbe:

1. Bari Laci (Féltelek)

2. Kaukázus (Egyetlen szó)

3. Radics Gigi (Egy vagy velem)

4. Süle Zsolt (Befúj)

5. Down For Whatever (Zuhanás)

[2021.02.21.]