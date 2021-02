A Dal 2021 - ők lépnek fel az első elődöntőben A dalverseny negyedik válogatójának végére kialakult az elődöntő húszas mezőnye. Szombaton a Duna Televízió showműsorában tíz produkciót láthatnak a nézők 19.35-től. A dalok az elődöntők során már akusztikus változatban hangoznak el. A két elődöntőből négy-négy slágergyanús szerzemény jut tovább a március 13-ai fináléba. A negyedik válogatóból a zsűri értékelése alapján az eddigi legmagasabb pontszámmal BariLaci Féltelek című dala jutott tovább. Az este során szintén elnyerte a szakma képviselőinek tetszését az Egyetlen szó a Kaukázustól, az Egy vagy velem Radics Gigi előadásában, valamint Süle Zsolt Befúj című szerzeménye. A közönség szavazatainak köszönhetően az elődöntőbe került, ezáltal erősíti a rock vonalat a Down For Whatever Zuhanás című produkciója. Február 27-én az első elődöntőben az alábbi versenyzők térnek vissza A Dal 2021 színpadára: BariLaci: Féltelek Beneath My Skin: Ébredj! Galda Levente: Eredő GERENDÁS feat. Dárdai Blanka: Senkié Mudfield: Nincsen szerencsém Katona Petra: Viszlát múlt Kaukázus: Egyetlen szó Pink&The Panthers: Sodor a szél Szabó Leslie: Legyen másnak is jó Szőke Nikoletta: Új esély A tíz dalból négy jut tovább a döntőbe. Három a zsűripontok alapján automatikusan kap helyet az élmezőnyben. Egy továbbjutó sorsa ismét az ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség kezében lesz, a produkciókat alapdíjas SMS-el lehet támogatni. A szavazás időtartama alatt egy telefonszámról összesen húsz SMS küldhető. A legtöbb szavazatot kapó versenydal csatlakozik a döntősökhöz, ezzel esélyt kapva, hogy az év magyar slágere legyen. Az élő adás után az előadók és a zsűri tagjai is reflektálnak a show-ban történtekre az M2 Petőfi TV műsorában, A Dal Kulisszában és számtalan érdekességgel szolgáltak a produkciókról. A műsorok 60 napig visszanézhetők a MédiaKlikk oldalán. A top 40-be jutott valamennyi szerzemény részt vesz az online Akusztik Dalversenyben. A korábbi évekhez hasonlóan a közönség idén is online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás nyerje A Dal 2021 Akusztik fődíját. A versenydalok meghallgathatók a műsor hivatalos online felületén: mediaklikk.hu/adal2021/ akusztik, szavazni szintén ezen az oldalon lehet, március 10. éjfélig. A Dal 2021 – március 13-ig szombatonként 19.35-től a Duna Televízió műsorán. [2021.02.24.] Megosztom: