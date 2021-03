Ajánljuk! Péter Szabó Szilvia - Tűréshatár: dalszöveg, videoklip Jöjjön Péter Szabó Szilvia - Tűréshatár klipje.



Tűréshatár dalszöveg Ha könnyű, puha takaród nehéz, mint a sár,

s a hely, mi máskor menedék, csak négy fal, s nem mentsvár. A mindig forró ölelés megfojt, bekerít,

s a reményvesztett napokon nincs szó, mi meggyógyít,

hogy elbírd… Hozd fel a mélyből a jót,

a szívből a fényre valót!

Kicsit emlékezz, milyen széppé tesz,

tán nincs is félnivalód!

Ha itt van, tudd igazát,

csak vedd el halk vigaszát!

S talán nem tűnt el és még bírnod kell,

itt mégis boldog a világ! A tűréshatár küszöbén, vagy azon túl is még,

mi vár rád, s ami elmaradt esténként rád ég. A gond száz arcú idegen, de lehetsz te a híd,

ha őt is szívvel öleled, hogy sorsod így megszépítsd,

hogy elbírd…



Hozd fel a mélyből a jót,

a szívből a fényre valót!

Kicsit emlékezz, milyen széppé tesz,

tán nincs is félnivalód!

Ha itt van, tudd igazát,

csak vedd el halk vigaszát!

S talán nem tűnt el és még bírnod kell,

itt mégis boldog a világ! Mélyrepülés, vakon elmerülés,

de mielőtt elnyel, hidd el!

Végtelen űr, ami fényre derül,

ha magadba nézel, csak érd el! Hozd fel a mélyből a jót,

a szívből a fényre valót!

Kicsit emlékezz, milyen széppé tesz,

tán nincs is félnivalód!

Ha itt van, tudd igazát,

csak vedd el halk vigaszát!

S talán nem tűnt el és még bírnod kell,

itt mégis boldog a világ!

