Dimash: Golden - új utakon Dimash Qudaibergen olyan előadóművész, aki ebben az elzárt időszakban is rengeteget alkot, dolgozik. 2020-as termékeny éve után januárban megtartott egy minden várakozást felülmúló, csak szuperlatívuszokkal illethető online koncertet a tixr.com felületén, amiről egyelőre nincs elérhető felvétel, de hamarosan megvásárolható lesz dvd-n. Képek itt Ugyanitt volt a premierje a régebben írt Golden c. dal vadonatúj klipjének. Ez volt a2020-as ARNAU-koncertek nyitódala, , de a covid járvány miatt a turnét meg kellett szakítani és a 2021-re halasztott koncerteket is áttették már 2022-re. A közönség tehát nagyon nagy várakozással tekintett a premier elé. Dimash nem maradt adós, hisz hatalmas meglepetést okozott a kisfilmnek is beillő, komoly történettel bíró, hollywoodi akciófilmek világát idéző klipjével. Van benne egy kis szerelem, mint az alapja mindennek, s ami erőt ad az élet nehéz problémáinak elviseléséhez, de itt inkább megváltoztatásához. Látványos jelenetekkel indul, eleinte ki sem derül, miről van szó, csak ahogy halad előre a történet, akkor jövünk rá az igazi mondanivalóra az autóbusz ablakain és falán feltűnő feliratokból (Big Brother, szem), a nagyvárosi alvilág mocskában látható régies neonfeliratokból (Qazaq, Liberty, Peace) és az egyáltalán nem odaillő pusztai nomád férfi megjelenéséből – a karján ülő sassal, hogy figyelmeztessen: ne felejtsd el, honnan jöttél! Mi ad tartást a cselekvéshez? Számtalan asszociációt vet fel a gazdag képi anyag, ami néha meglehetősen megdöbbentő, elrettentő és rengeteg szimbólumot tartalmaz, kinek-kinek milyen jelentéssel. Dimash a klipben nem szólal meg, csak a mimikája, testbeszéde közvetíti az érzelmeit, a lehetséges gondolatait. Természetesen a dalt ő énekli, hozzáigazítva a történésekhez. A szöveg általános érvényű ismét, aktuálisan lehet értelmezni a témára: a kizsákmányoló bankok és a kisemberek kiszolgáltatottsága a fő téma, amit a filmben is nehéz első megtekintésre megérteni, akárcsak a valóságban, amikor nehéz eligazodni a pénz világában, és ez esetleg visszaélésekre csábíthat nem éppen jellemes embereket. Többször is érdemes megnézni, mert minden másodperc, minden jelenet, minden mozdulat pontosan koreografált, ahogy ezt már megszokhattuk Dimashtól és alkotótársaitól: mindennek jelentősége van. A klipről bővebb információ olvasható a művész honlapján: https://dimashnews.com/dimash-golden-atty-zhanga-muzykalyq-beynebaia/ Dimash a JÓ szerepében tűnik fel, a nép megmentője, talán az egész világon is. Követői a klip premierje után pár nappal arany álarccal jelentették meg profilképeiket a közösségi oldalakon, amiből több videót is készítettek, és kb. 60 nyelven mondták el, hogy We are Golden, így is kifejezésre juttatva, hogy támogatják – többek közt - a művész új terveit (MTV interjúban jelentette be, hogy Amerikába kíván költözni) és új hangvételű munkáit. Az új amerikai elnök ünnepi beiktatási hetén is részt vett 2 dallal, kazahként, mert őt ott politikán felül állónak tartják a béketörekvéseivel és a karitatív munkájával. https://dimashnews.com/dimash-sister-cities-international-is-sharasynda-oner-korsetti/ Samal Tau SOS, Ima a Földért Golden: Folyton úgy néznek rád

Mintha flúgos lennél

És legjobb lenne, ha eltűnnél Azt hiszik, nem hallod

De minden kimondott szó

Tisztábbá teszi a látásunk Folytatása: https://lyricstranslate.com/hu/golden-arany-golden.html A teljes stáblista és történet leírása a videó alatt található. Dimash Qudaibergen hivatalos megjelenései a közösségi platformokon: Facebook - https://www.facebook.com/dimash.official.dq

Instagram - https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

VKontakte - https://vk.com/id204026563​

Twitter - https://twitter.com/dimash_official​

Weibo - https://weibo.com/u/6081887607​

Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Dimash_Kudaibergen

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg

Golden: http://music.yoola.com/JO6ju Kérjük, hogy csak ezeket használja, mert sok a hamis oldal. Jó szórakozást és elgondolkodást a kliphez! Nagy Gabriella [2021.03.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu