Amang üde színfoltja a hazai zeneiparnak Lutfi Amang Balázs már több éve sikeres szereplője a magyar könnyűzenei palettának, több, színvonalas videoklip, unikális dalok szerzője és előadója. A Youtube-on színes portfólióval rendelkezik, amit mit sem bizonyít jobban, mint a csatornájának közel 100 ezres nézettsége. Amang olyan ismert nevekkel is közreműködött kiváló dalokban, mint az Eleven Holdból ismert Zselenszky, vagy a Junkies frontember Szekeres András. Éppen ezért a kiváló előadót stílus szempontjából is nehéz besorolni, de egy biztos, különleges és minőségi pop-rock zenét képvisel., mely dalok 2020 őszén meg is jelentek egy 24 dalos dupla nagylemezen, Balance Trans I-II. címmel.



Nem csak a zenei stílus egyedülálló a művész életében, hiszen énekesi pályája mellett, hatha - és vinyasa krama jógaoktató, félig kurd emberi jogi jogász és az orosz vodka-kultúra brandarca. Egyszóval egy izgalmas személyiség aki az élet több terén is sikert sikerre halmoz.



Jelenleg a pandémiás időszakot új dalok megalkotásával tölti a zenész, valamint az Amang élő zenekari formációval készül a reményei szerint hamarosan elinduló 2021-es koncert szezonra. [2021.03.08.]