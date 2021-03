Ma este - ő lesz a Musical Neked Klub következő vendége Folytatódik a Musical Neked Klub: szerdán este Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával beszélget a sorozat házigazdája, Szente Vajk. A Musical Neked Klub következő beszélgetését Musical vs. opera - verseny vagy szövetség? címmel rendezik meg - olvasható a szervezők MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, a szerdán 21 órakor kezdődő beszélgetéshez a regisztrált nézők este 20 óra 50 perctől csatlakozhatnak, és ezúttal is feltehetik majd kérdéseiket.



A sorozat negyedik részében szó lesz arról, hogyan viszonyul egymáshoz az énekelt és az elmondott szöveg a zenés műfajokban, és arról is, hogy megnyerhető-e az operabarát közönség a musical számára.



A beszélgetés során olyan kérdésekre kaphatnak választ a nézők, mint hogy milyen énektechnikákkal dolgoznak az opera- és a musicalszínpadokon, vagy hogy létezik-e opera-musical.



A közleményben kiemelik, hogy Ókovács Szilveszter valóban minden oldalról ismeri a zenés műfajokat: operaénekesként, zenekritikusként, médiaszakemberként és a Magyar Állami Operaház főigazgatójaként egyaránt ismerője az egyetemes és magyar zeneirodalomnak. Továbbá tanított is éneket korábban egy musicaliskolában.



A 45 perces beszélgetés ezúttal is a Zoom alkalmazásban lesz követhető szerdán 21 órától. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a résztvevők száma limitált. Az érdeklődők az info@musicalneked e-mail címen kérhetik a belépési kódot a szervezőktől.

