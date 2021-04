"Nem én vagyok a főszereplő, még csak nem is a hangszerek, hanem..." Különleges albummal és egy hozzá készült bensőséges kisfilmmel búcsúzik iamyank a Bogányi-zongora készítésében is közreműködött váci Klavins Piano Manufaktúrától. A lemez a zenész-producer első szóló zongora anyaga. Az Una notte (Egy éjszaka) című anyag felvételei a világhírű lett hangszerépítő, David Klavins műhelyében készültek Una Corda zongorán. A Klavins Piano Manufaktúra tavaly ősszel jelentette be, hogy beszünteti magyarországi tevékenységét - közölték a szervezők az MTI-vel. "Nem én vagyok a főszereplő, még csak nem is a hangszerek, hanem a tér maga, ami a szünetekben és a csendben tud igazán érvényesülni" - idézte a közlemény iamyankot. Az Una notte egy éjszaka kreatív folyamatának naplója. A koncepció az volt, hogy az előadó annyira keveset és annyira egyszerűen játsszon, amennyire csak lehetséges.



Az Una notte hanganyagát végigkíséri egy kisfilm, amelyet a koncertfotósként ismert Bátori "Jim" Gábor készített. Iamyank először az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában projektjén dolgozott együtt vele. A négy fejezetből álló film a teljes nyugalomból fordul át szürreális képsorokba, amelyek során az is közvetlen közelről látható, hogy néz ki játék közben az Una Corda belülről.



A négy évtizede hangszerépítéssel, -fejlesztéssel foglalkozó lett David Klavins 2015-ben kapott felkérést a Vácon élő Bogányi Gergelytől, hogy vegyen részt abban a kreatív csapatban, amely az ő saját fejlesztésű zongoráján dolgozik. Ezt követően Vácott saját műhelyt hozott létre. Az általa kifejlesztett Una Corda az egy húrhoz egy hang elvén működő hangszer, sokban hasonlít a klasszikus értelemben vett versenyzongorák elődjéhez.



Iamyank tíz év dobos zenekaros múlt után 2011-ben indította szólóprojektjét, amire a kezdetektől fogva a műfaji határok tágítása, átlépése volt a jellemző. Dj-szettjeivel a legismertebb budapesti klubokat és a legnagyobb magyar fesztiválokat járta végig, közben remixeket készített népszerű hazai előadóknak. Első stúdióalbuma, a Hiraeth 2016-ban jelent meg, az anyagot zenekari felállással turnéztatta Magyarország- és Európa-szerte.



Az Una notte című lemez április 2-án debütált iamyank Bandcamp oldalán, a kisfilm a https://www.youtube.com/watch?v=lWzP1VIJklY címen érhető el. A zenész-producer április 17-én az OMC Live session keretében kiadatlan, egyszer megszólaló anyagot játszik Live Ensemble felállásával. MTI [2021.04.04.]