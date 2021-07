Zappa - A zenészlegendáról készült film már a magyar mozikban A rock történetének egyik legkülönösebb, egyben az egyik legizgalmasabb zeneszerzőjét, gitárosát, a polgárpukkasztó Frank Zappa életét mutatja be az az amerikai dokumentumfilm, amely csütörtöktől látható a magyar mozikban. A Zappa című portréfilmben korábban nem publikált archív koncertfelvételek, családi videók, a zenésztársaival készült interjúk engednek betekintést az 1993-ban 53 évesen elhunyt zenész, a 20. század karizmatikus alakja történetébe - közölte a filmet Magyarországon forgalmazó Pannonia Entertainment az MTI-vel.

A több mint kétórás alkotás készítése eredetileg közösségi finanszírozással indult, majd a Zappa család is bekapcsolódott a projektbe, az Egyesült Államokban tavaly bemutatott film producere egyik fia, Ahmet. Az Alex Winter által rendezett Zappa magyarországi premierjének különös aktualitást ad, hogy az akkor már a prosztatarákkal harcoló Frank Zappa éppen harminc évvel ezelőtt, 1991. június 30-án a Tabánban, a Budapesti Búcsún, a szovjet csapatok magyarországi kivonulása alkalmából szervezett rendezvényen adta utolsó koncertjét. Ez a filmben ugyan nem szerepel, hat nappal korábbi prágai fellépése azonban keretet ad a műnek.



Perfekcionista és munkamániás volt, tíz-tizenkét órákat próbált zenekarával, a Mothers of Inventionnel, amelyet 1965-ben alapított. Ahogy a csapat egyik még élő tagja, Ruth Underwood ütőhangszeres a filmben felidézi, amit Zappa komponált, az se rock and roll, se dzsessz, se pop nem volt, egy teljesen egyedi zenei stílust alkotott, amelynek szerves része volt az előadás. Ahogy Zappa mondta, "addig bosszantjuk a hallgatóságunkat, amíg egy pillanatra megáll és elgondolkodik".



Zappa 62 albumot készített életében, halála után eddig 53 további lemeze jelent meg hivatalosan, és bár a hetvenes évek elejére már ünnepelt művésznek számított amerikai értelmiségi körökben, slágerlista-vezető dala soha nem volt, aranylemeze is csak egy: az akkor 14 éves lányával, Moonnal 1982-ben gyakorlatilag poénból írt Valley Girl.



Indulásakor, a hatvanas évek elején meghatározó hatással volt rá Edgar Varése kortárs kísérleti zeneszerző, aki dallamvezető szerepet adott a ritmushangszereknek. Zappa zenei világa nehezen fogyasztható, amelyet precíz gitárjátéka és zenésztársai ragyogó hangszeres tudása alapozott meg.



Los Angeles-i otthona igazi zarándokhely volt, rendszeres látogatója volt mások mellett David Bowie, a Rolling Stones tagjai és Joni Mitchell. Felfedezettjei közé tartozott például Steve Vai és Alice Cooper, akik nagy szeretettel emlékeznek rá. A dokumentumfilmben számos koncertrészlet látható, az 1971-es New York-i Filmore East-i estről is, ahol John Lennon és Yoko Ono volt a vendége. Több művet írt nagyzenekarra, dolgoztak vele a Londoni Szimfonikusok, de a szintén világhírű Kronos Quartet is.



Talán ő volt az első igazán független amerikai művész, amikor a vele kibabráló nagy lemeztársaságokat otthagyva saját kiadót hozott létre feleségével, Gaillel. Miután egy őrült lelökte a színpadról, tíz hónapig kerekesszékbe kényszerült, a nyolcvanas évek közepén élharcosa volt a cenzúraellenes mozgalomnak, amely a szókimondó szövegeket kifogásoló ultrakonzervatív szülők csoportja ellen küzdött. A kelet-európai politikai változások fellelkesítették, kacérkodott a gondolattal, hogy indul az amerikai elnökválasztáson, de a prosztatarák megakadályozta, hogy ez megvalósuljon. Már posztumusz iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába (1994) és kapta meg a Grammy-életműdíjat (1997).



A Zappa című portréfilm csütörtöktől látható a hazai mozikban, magyar felirattal. Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik, országszerte számos art moziban, többek között Pécsett, Miskolcon, Szombathelyen, Cegléden, Szentendrén és Jászberényben. MTI [2021.07.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu