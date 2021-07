Segít a népszerű zenész - Beteg iskolatársának gyűjt a 12 éves fiú A kiskamasz Márk nemes ügye mellé állt Vitamin vezetésével a Happy Gang Hónapok óta szívén viseli iskolatársa sorsát Csutorka Márk, aki a 14 éves daganatos Lilikének gyűjt sztárok segítségével. Amikor megtudta, hogy a lány beteg, rögtön agyalni kezdett, hogyan is tudna segíteni. Végül kitalálta, hogy felajánlja a gitárját, amelyet hírességekkel aláírásával tett még értékesebbé, és el is árverezte. Az eladott hangszerből és egy segélykoncert által igyekszik Lilit és családját támogatni. Vitamin vezetésével a Happy Gang is a jótékony kezdeményezés mellé állt. Ismert művészek álltak a fiatal fiú mellé, több mint ötven híres ember írta alá a gitárt, amelyet százkilencvenezer forintért sikerült elárverezni. Pataky Attila a hőstettért a saját gitárját adta oda a nagylelkű fiúnak. Ezúttal egy segélykoncerttel segítik a leukémiával küzdő lányt, akinél februárban diagnosztizálták a szörnyű betegséget, és kemoterápiára szorul. A családnak az otthoni környezetüket is meg kellett változtatniuk, steril körülményeket kellett teremteniük. Az édesanyának a munkahelyén fel kellett mondania, így minden forint számít a család életében. A koncert teljes bevételét átadják Lilinek és szüleinek, amelyet július 17-én rendez meg Márk és édesanyja segítőikkel együtt. - Hetek óta nagy izgalommal készülünk a Lilinek szervezett sztárparádéra. Megvannak a plakátok, szórólapok, amelyeket hihetetlen érzés volt a kezemben fogni. És még hihetetlenebb számomra, hogy ezt sikerül megvalósítani. Bízom benne, hogy nagy segítség lesz ez Lilinek és a családnak. Sok ismert sztár mondott igent a jótékonysági fellépésre. Hálás vagyok nekik ezért. Meghívásomra itt lesz Bebe, Éliás Gyula, a Happy Gang, Pintér Tibor, Ilyés Jenifer, Szick Petra, Torres Dani, Varga Viktor. A bál fővédnöke pedig Molnár Dániel és jómagam leszek. Rengeteg felajánlás, tombola, díj érkezett már. Meglepetésekkel is készülünk. Mindenkit szeretettel várunk, jegyek még kaphatóak. A rendezvény július 17-én 16.00-kor kezdődik a tápiószentmártoni Művelődési házban - mondta a 12 éves fiú, Márk. Móré András Vitamin, a Happy Gang énekese számára mindig is fontos volt a jótékonykodás, ezért első szóra igent mondott a felkérésre: - Mikor Márk megkeresett, egy pillanatig sem gondolkodtam, hogy támogatom-e ezt a nemes ügyet a koncerten való részvétellel. Örülök, hogy részese lehetek. Mindenki úgy segít, ahogy tud. Én a zenével! Lili gyógyulását Ön is támogathatja, ha elküldi adományát az alábbi bankszámlaszámra: Papné Nagy Zsuzsanna 11600006-00000000-78176595 [2021.07.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu